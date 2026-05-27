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紐約生存手冊／紐約市推夏日活動防暴力 布碌崙衝浪學校亦免費開班

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約市府推出互動網站「Summer in NYC」，協助青少年與家庭尋找暑期免費...
紐約市府推出互動網站「Summer in NYC」，協助青少年與家庭尋找暑期免費或低價活動。(取自市長辦公室)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)27日宣布推出互動網站「Summer in NYC」，協助青少年與家庭尋找暑期免費或低價活動，並盼能藉此降低夏季暴力犯罪率。與此同時，布碌崙(布魯克林)衝浪俱樂部也宣布為弱勢兒童提供免費衝浪課程。

市府推出的「Summer in NYC」互動網站中，讓青少年與家長可依年齡、郵遞區號、興趣及通勤距離，搜尋附近的免費或低價活動，項目涵蓋攝影、繪畫、籃球、足球等多元課程，也包含免費夏日餐食及世界盃觀賽派對等資訊。

曼達尼在聲明中表示，「我們太常告訴年輕人不該做什麼，卻沒有告訴他們應該做什麼。這個網站讓孩子和青少年找到真正感興趣的項目，也讓家庭更容易找到家附近的機會。」

市長辦公室指出，推出此網站的原因之一是因為過去的數據顯示，每逢夏季，槍枝暴力事件往往明顯上升。市長辦公室曾與史泰登島危機管理組織「True 2 Life」成員交流，其中一名成員便直言，「暴力在冬天就開始醞釀，人們整個冬天都在積累矛盾，等到夏天才出來動手。」

儘管警方表示今年槍擊與謀殺案目前呈下降趨勢，市府仍持續加強預防措施。紐約市警局(NYPD)將於夏季額外部署2600名警員，加強深夜至凌晨時段的巡邏。市長辦公室的「鄰里安全辦公室」也與多個社區槍枝暴力防治組織合作，共同制定暑期安全計畫。

除此之外，若家庭欲尋暑期公益活動，布碌崙衝浪俱樂部(Brooklyn Surf Club)也針對6至15歲、平時無機會接觸衝浪的兒童，在洛克威海灘(Rockaway Beach)第67街提供免費課程，自6月28日起自9月27日的每個周日上午10時及下午2時開設兩小時的課程。

免費課程內容包括熱身、水上安全訓練、陸上衝浪技巧練習、下水實作及課後講評，衝浪板與防曬衣均提供租借，惟需自備毛巾、防曬乳、食物與飲水。俱樂部採「以購代捐」模式，即每售出一堂成人課，即捐出一堂免費課程予弱勢兒童，並歡迎民眾每年報名擔任志工。

若欲了解更多「Summer in NYC」所介紹的暑期活動，可至bit.ly/4fddVQz網站查詢。

布碌崙 紐約市 曼達尼

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