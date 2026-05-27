首位看NBA總決賽總統？川普檔期爆滿 仍喊看尼克爭冠

美國總統川普。（美聯社）

據紐約郵報報導，美國總統川普 周三表示，在家鄉球隊紐約尼克隊 （New York Knicks）自1999年以來首度闖進美國職業籃球聯盟（NBA）總決賽後，他計畫前往曼哈頓麥迪遜廣場花園 （Madison Square Garden）觀賞其中一場比賽。

「我受到了邀請。我原本打算在周三（東區決賽第5戰）到場，但他們很快就結束系列賽了。他們真的表現得非常出色，而多蘭（James L. Dolan）也是個很好的人，大家都知道，他負責經營麥迪遜廣場花園。今年對他來說是相當成功的一年。」川普在內閣會議期間接受紐約郵報訪問時表示。

川普接著說，「天啊，這支球隊太驚人了！他們一路贏球，隊上也有許多非常優秀的球員。我想我會去看其中一場比賽。我收到了很多人的邀請，包括多蘭的邀請，我覺得這真的很棒。很高興能看到這樣的景象。尼克隊這些年歷經不少低潮，但現在的表現真的非常出色。」

川普與妻子梅蘭妮亞曾於2005年一同觀賞尼克隊對戰邁阿密熱火隊（Miami Heat）的比賽。

當川普談到尼克隊時，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），這位來自長島、狂熱支持尼克隊的球迷，不斷揮舞拳頭慶祝，而他的熱情也讓其他內閣成員忍不住發笑。

尼克隊上一次奪得NBA總冠軍是在1973年；當時的川普，距離27歲生日還差一個月。

紐約隊以四連勝橫掃克利夫蘭騎士隊（Cleveland Cavaliers）晉級總決賽，因此川普無緣於周三晚間前往這座被譽為「世界最知名球館」的場地觀賽。

身兼尼克隊與紐約遊騎兵（New York Rangers）主場擁有者的 MSG 執行長多蘭，與川普私交甚篤，甚至曾於2002年1月在海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦婚禮。

多蘭在2018年12月接受ESPN訪問時曾談及川普，「我是以朋友的身分支持他。你不需要認同他做的每一件事，才能支持他。再說，他是我們的總統，我不明白為什麼有人會希望總統做不好。那就像期待送牛奶的人送來酸掉的牛奶一樣荒謬。」

如果川普最終真的到場，他將成為首位親自觀看 NBA 總決賽的現任美國總統；此前，他已於2025年1月成為首位親臨「超級盃」（Super Bowl）現場觀賽的現任總統。

基於安全考量，川普不太可能坐在場邊著名的「Celebrity Row（名人席）」。該區常客包括演員「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、班史提勒（Ben Stiller），喜劇演員摩根（Tracy Morgan）以及導演史派克李（Spike Lee）。

尼克隊將於6 月8日與6月10日在主場迎戰奧克拉荷馬雷霆隊（Oklahoma City Thunder）或聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs），進行總決賽第3與第4戰。若系列賽進入第6戰，則將於6月16日在MSG舉行，但屆時川普預計將前往法國出席G7峰會。

此外，在啟程赴歐前一天，川普預計將於白宮南草坪觀賞一場特別舉辦的UFC賽事，以紀念美國建國250周年。