我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳訊金溥聰「停止傷害馬英九」？馬大姊聲明：願出庭提供證據

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

嚴打騙保、禁以郵區設費率…霍楚簽法降紐約車保支出

記者范航瑜╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
州長霍楚(Kathy Hochul)28日簽署一批汽車保險改革法案，作為本年度州...
州長霍楚(Kathy Hochul)28日簽署一批汽車保險改革法案，作為本年度州預算案的一部分生效，預期將降低紐約駕駛人的車保費用。(取自州長辦公室)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)28日簽署一批汽車保險改革法案，作為本年度州預算案的一部分生效。新法從多管齊下，打擊保險詐欺、限制不法獲益者索賠、禁止保險公司以郵遞區號或職業等個人因素厘定費率，預期將為紐約駕駛人降低車保支出。

霍楚此前將汽車保費改革列為本屆州預算協商的首要施政目標之一。這批新法涵蓋多項措施，包括打擊保險詐欺、限制向不法獲益者支付的賠償金額、明確界定可求償「重傷」的定義、設定保險公司超額利潤上限，並明令禁止保險公司以郵遞區號、是否擁有房產、職業或學歷等因素釐定保費。

霍楚在簽署儀式上指出，紐約人長期以來深受高額車保費之苦，根源在於過時的法規、特殊利益集團的漏洞，以及保險公司向不法獲益者支付的鉅額賠款。這批法案在紐約州本財政年度預算案中通過，但預算進程遠超原定的4月1日截止期限。州議會本周仍在就最終預算法案進行表決，協商過程持續數月之久。

霍楚表示，曾有紐約農民告訴她，改革將降低農產品運送到市場的成本，建材供應商也表示有助壓低建築支出。「這不只是讓駕駛受益，」她說，「這是我們正面迎擊生活成本危機的方式。」州府援引佛羅里達州的改革成效作為參照。佛州保險監理辦公室的分析顯示，該州2023年推行的侵權改革使汽車保費平均降低5.6%，佛州最大保險業者更於2025年向270萬名保戶退還近10億元超額利潤。霍楚政府認為，紐約此次改革有望複製類似成效。

根據最新數據，紐約州駕駛每輛車的平均年保費為1895元，全美排名第三高，遠高於全美平均水平的1438元。公民預算委員會(Citizens Budget Commission)估計，新法有望使保費降低約10%，每輛車每年至少為駕駛省下200元。倡議團體「可負擔費率公民聯盟」(Citizens for Affordable Rates)發言人弗里德蘭(James Freedland)表示，多年來全州家庭飽受高額車保費重壓，費率幾乎是全美平均水平的兩倍，詐欺與制度亂象長期積弊。

霍楚 紐約州 保險

上一則

布碌崙華社地鐵站少女遭強吻 警追緝嫌犯

下一則

首位看NBA總決賽總統？川普檔期爆滿 仍喊看尼克爭冠
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

房車險狂漲 伊州議會推進不合理保費強制退款

房車險狂漲 伊州議會推進不合理保費強制退款
加州房屋保險FAIR計畫部分客戶 保費將漲30%

加州房屋保險FAIR計畫部分客戶 保費將漲30%
保險廳核准Farmers新定價案 平均漲幅1.5%

保險廳核准Farmers新定價案 平均漲幅1.5%
出國數月不用車 華人改保「停車險」每月省上百元

出國數月不用車 華人改保「停車險」每月省上百元

熱門新聞

國泰航空示意圖。(路透)

國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約

2026-05-22 20:29
孟昭文近日譴責川普政府有關綠卡申請的新政策，批評該政策並非針對所謂「最壞中的最壞」移民，而是在攻擊合法移民。(國會資料圖)

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

2026-05-23 15:26
美國國家氣象局警告，紐約地區20日延續至晚間可能會出現輕微的極端氣候；示意圖。（本報檔案照）

紐約高溫雷暴夾擊 晚通勤高峰或突發洪水…這地區最危險

2026-05-20 15:14
圖為被告潘賈斯汀2022年登記在案的影像。(取自紐約州刑事司法服務處)

性剝削至少50少女 華男恐囚70年

2026-05-23 02:25
紐約市清潔局新規要求一至九戶住宅使用官方NYC Bin丟棄一般垃圾，新規夏季期間先發警告，9月8日起全面執法。圖為皇后區住宅外擺放的垃圾桶與回收桶。（記者戴慈慧／攝影）

紐約1至9戶住宅 6月1日起改用官方垃圾桶

2026-05-26 07:15
州警喬裝建築工人，在上州高速公路施工區域內8小時內開出94張罰單。(紐約州警提供)

紐約州警喬裝工人 90號州際公路沿線8小時抓近百超速

2026-05-26 19:43

超人氣

更多 >
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤