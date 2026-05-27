布碌崙華社地鐵站少女遭強吻 警追緝嫌犯

該名男嫌案發當時身穿黑色T恤與反光背心，手上還抱著一顆籃球。(市警局提供)

日前布碌崙 (布魯克林)華人 社區周邊發生一起嫌犯在地鐵站 強吻少女的案件，警方於27日公布監視器畫面，並呼籲知情民眾提供線索以協助追緝嫌犯。

警方表示，一名男性嫌疑人21日上午10時在布碌崙貝瑞吉(Bay Ridge)53街地鐵站南向月台內，疑似以雙手掐住一名正在等車的16歲女孩頸部，強吻其嘴唇後逃逸，目前仍在逃中。

案發過後，該少女拒絕接受醫療救治，警方亦未公布受害者的後續情況。

而從警方釋出的監視器畫面中可看到，該名棕膚色的男嫌身穿黑色T恤、反光背心，頭戴白色、紫色與藍色相間的帽子，並綁著一條灰色的方巾，且案發當時手持一顆籃球。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發訊息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。