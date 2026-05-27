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誤導、操縱世界盃賽事票價？紐新檢察長向FIFA發傳票

記者許君達╱紐約即時報導
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部分消費者投訴，稱其在購買2026年世界盃門票後，球票價值縮水，導致只被分配到觀...
部分消費者投訴，稱其在購買2026年世界盃門票後，球票價值縮水，導致只被分配到觀賽效果不佳的座位。紐約和新澤西州檢察長聯合向國際足總(FIFA)發出傳單，要求其提供指定票務數據以待調查。(路透)

紐約和新澤西州檢察長27日聯合向國際足總(FIFA)發出傳票，指控其在出售世界盃球票時存在誤導訊息，使已購票的球迷得到的貨不對價，侵害本地消費者利益。

這項由紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)和新澤西檢察長達文波特(Jennifer Davenport)聯合啟動的調查指出，根據紐約市消費者與勞工保護局(DCWP)接到的投訴，國際足總在最初發售門票時，將賽場的不同區域分別定為四檔價格，然而在很多球迷已完成購票後，該機構又新設了一種「前排」票價檔位，將原有四個檔位中位置最好的部分座位加價出售，且比原價高很多。而此前已按同檔位較低票價買到票的球迷則被分配到了視野不佳的座位，主要位於球門後方或非常高層的區域。此外，還有球迷反映自己支付了第一檔位的票價，收到票時卻被分到了第二檔位座位。

調查還將針對2026年世界盃賽事「浮動定價」的票務機制。調查團隊援引媒體報導內容稱，在2025年10月至2026年4月期間，國際足總調漲了總共104場世界盃賽事中的90場票價，平均漲價幅度達到34%。據介紹，本次調查將檢視國際足總的門票發售時間線、公開聲明及其他行為，以確認其是否利用這些外部因素故意製造需求短缺、進而推高票價。

根據傳票內容，兩州檢察長要求國際足總提供售票及定價的算法，尤其是在紐約/新澤西賽區所在的大都會人壽球場(MetLife Stadium)舉辦的八場比賽的詳細票務數據，以待調查。調查將由檢察長團隊和紐約市DCWP聯合開展。

詹樂霞表示，紐約人已期待家門口的世界盃多年，不能因為被操縱的票價而掃興。達文波特指責國際足總將本可以簡單透明的世界盃售票變成了一場充滿混亂、虛假稀缺性和天價的群魔亂舞，「世界盃落戶在家門口固然是榮譽，但它絕不能成為剝削本州居民和訪客的藉口。」

世界盃 傳票 新澤西

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