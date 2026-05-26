紐約州警喬裝工人 90號州際公路沿線8小時抓近百超速

州警喬裝建築工人，在上州高速公路施工區域內8小時內開出94張罰單。(紐約州警提供)

紐約州 警近日在赫基默郡(Herkimer County)州高速公路的一個施工路段開展了一次為期八小時的執法行動，共開出94張交通違規罰單。在這次名為「安全帽行動」(Operation Hard Hat)的執法行動中，州警偽裝成建築工人，在90號州際公路沿線的一個施工路段對過往車輛測速。便衣警員發現違規行為後，透過無線電通知附近穿警服開警車的警員進行攔截。

在22日的這次執法行動中所開具的罰單中，超速違規占罰單總數的73%，其中69張罰單顯示駕駛超過了限速。在每小時限速55哩的施工路段內，最快的駕駛被測速器拍到時速為79哩。其他違規行為包括八張未繫安全帶罰單、六張違反「靠邊停車法」罰單、兩張使用手機或其他電子設備罰單，以及九張違反其他車輛和交通法規的罰單。

這項執法行動是全州範圍內的宣傳活動的延伸。該活動於今年4月「全國道路施工區域安全意識周」期間啟動，旨在敦促駕駛減速慢行、保持警惕，並遵守紐約州的「靠邊停車法」，以保護公路和路邊施工人員的安全。

針對一些人對州警「陷阱執法」的指責，紐約州警表示，該項執法行動在真實的道路施工區域進行，因此「陷阱執法」的指控不成立。

紐約州警提醒所有駕駛，施工區域需要格外注意。駕駛必須減速慢行，保持警惕，並遵守紐約州的「靠邊停車法」。這些法律旨在保護公路施工人員、緊急救援人員以及所有經過施工區域的駕駛員。

紐約州警方將在2026年施工季期間繼續進行該項執法行動，以鼓勵在公路施工區域安全駕駛。