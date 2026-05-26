NBA總決賽撞上世界盃 紐約交通今夏恐變大型災難現場

紐約尼克隊（New York Knicks）睽違多年闖進2026年美國職業籃球聯盟（NBA）總決賽。（路透）

當紐約尼克隊 （New York Knicks）睽違多年闖進2026年美國職業籃球聯盟（NBA ）總決賽，紐約的夏天也因此被賦予了截然不同的意義。

據紐約郵報報導，尼克隊周一晚間以四戰橫掃克利夫蘭騎士隊（Cleveland Cavaliers），拿下東區冠軍，也讓NBA總決賽自1999年後首次重返曼哈頓麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）。

在總決賽於6月3日開打前，尼克隊將獲得長達9天的休息時間；他們的對手，則將從聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）與奧克拉荷馬雷霆隊（Oklahoma City Thunder）之間產生。

目前西區決賽戰成2比2平手，系列賽即將迎來關鍵的第5戰。

另一方面，隨著2026 世界盃 將於6月11日點燃戰火，紐約新澤西地區原本就預期將湧入大量人潮。而大都會人壽體育場（MetLife Stadium）更將於7月19日舉辦世界盃決賽，勢必再度掀起高峰。

其中，最可能出現交通大亂的日子，將是6月16日星期二。當天NBA總決賽可能進行第6戰，而法國對塞內加爾的世界盃賽事，也將於同日在大都會人壽體育場舉行。世界盃期間，該場館將暫時更名為「紐約／新澤西體育場」。

若總決賽真的打到第6戰，尼克隊將於美東時間晚 8點30分，在麥迪遜廣場花園主場迎戰對手；至於法國對塞內加爾的世界盃比賽，則預定於下午3點開踢。

雖然兩場活動相隔數小時，但世界盃散場返程的人潮，與湧向 NBA 總決賽現場的球迷，極可能在傍晚時段交會，形成一場交通惡夢。

為了因應龐大人流，賓州車站（Penn Station）與NJ Transit已提前調整通勤措施。

在世界盃賽事於大都會人壽體育場舉行期間，紐約賓州車站將於每場比賽開踢前4小時，限制新澤西交通局乘客進站，以紓解比賽日人潮壓力。

此外，從賓州車站開往新澤西方向的列車，也將優先提供持有世界盃門票的旅客搭乘。

新澤西交通局同時呼籲，若非必要，未觀賽的通勤族應盡量避免於比賽日使用相關交通系統。

而在尼克隊於克利夫蘭以130比93大勝、完成第4戰橫掃後，大批球迷隨即湧上麥迪遜廣場花園外的第七大道瘋狂慶祝。

當晚，紐約警察局幾乎疲於奔命，有人爬上路燈高聲歡呼，有人揮舞掃帚衝上街頭，甚至還有球迷站上地鐵設施頂端狂歡。

可以想見，當NBA總決賽與2026世界盃同時席捲紐約／新澤西地區時，靠近賓州車站一帶的氣氛，勢必會被徹底引爆。