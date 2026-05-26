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紐約州慶亞太裔傳統月 16處地標今晚亮燈致敬

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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州長霍楚26日簽署公告，宣布2026年5月為「亞裔與太平洋島民傳統月」。(取自州...
州長霍楚26日簽署公告，宣布2026年5月為「亞裔與太平洋島民傳統月」。(取自州長辦公室)

州長霍楚(Kathy Hochul)26日簽署公告，宣布2026年5月為「亞裔與太平洋島民傳統月」(Asian American and Pacific Islander Heritage Month)；當晚，紐約州16處地標首度點亮紅色與金色燈光，向亞太裔社群對紐約州所作出的貢獻致敬。

過往，紐約市地標也曾為亞太裔傳統月點燈，不過使用紅色與金色作為主題色調，是在去年才開始使用；2022年，帝國大廈曾於亞太裔傳統月點亮藍色與黃色。

此次點燈範圍涵蓋紐約市及州內多地的地標，紐約市包括世貿中心一號大樓(One World Trade Center)、大中央車站旁的潘新廣場高架橋(Pershing Square Viaduct)、賓州車站的長島鐵路東端入口(LIRR East End Gateway at Penn Station)、考西斯科橋(Kosciuszko Bridge)，及莫伊尼漢火車大廳(Moynihan Train Hall)。

紐約市以外的亮燈地標還包括帝國州廣場(Empire State Plaza)、州教育廳大樓(State Education Building)、奧伯尼國際機場入口(Albany International Airport Gateway)等，尼加拉瀑布(Niagara Falls)當晚也將點亮紅金燈光。

根據州府，紐約州是超過160萬名亞裔美國人的家園，而單是紐約市的亞裔人口數量就超過亞洲以外的任何城市；霍楚指出，一代又一代的亞裔美國人為美國的發展做出貢獻，而使得美國有了現在的樣子，「亞裔美國人的貢獻使紐約州更強大、更具韌性和富有創造力。」

「我們慶祝州內所有擁有AANHPI血統、將紐約視為家園的人們」，霍楚表示，在慶祝亞太裔傳統月的同時，也要鄭重承諾，會致力於打造一個令亞太裔社區成員感到安全、有被重視、被傾聽和被愛著的紐約。

紐約州 霍楚 紐約市

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