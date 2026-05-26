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布碌崙班森賀少年遭持刀搶劫 警方公布監視器畫面緝凶

記者馬璿／紐約即時報導
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監視器畫面顯示，該黑髮、棕膚色的嫌犯犯案時身穿白色T恤，無任何面罩、口罩等物品遮...
監視器畫面顯示，該黑髮、棕膚色的嫌犯犯案時身穿白色T恤，無任何面罩、口罩等物品遮擋面部。(市警局提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區日前發生一起青少年遭揮刀搶劫事件，警方已公布該名嫌犯被監視器拍下的畫面，呼籲知情民眾撥打止罪專線提供線索，協助追緝。

根據警方公布資訊，事件發生在5月17日(周日)晚間約7時10分，一名身分不明的男性在Bay 28街9號門口，近86街商業熱區旁，持刀將一名17歲少年的胸部畫傷，並強行奪走受害者右側口袋內的200元現金。在犯案後，該嫌隨後徒步沿著Bay 28街逃逸，目前去向仍不明。

監視器畫面顯示，該黑髮、棕膚色的嫌犯犯案時身穿白色T恤，無任何面罩、口罩等物品遮擋面部，目前尚未知該嫌是否有其他同夥。警方亦未公布受害者遭畫傷後是否送醫以及其他傷勢情況。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發訊息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

5月17日(周日)晚間約7時10分，一名身分不明的男性在Bay 28街9號門口，...
5月17日(周日)晚間約7時10分，一名身分不明的男性在Bay 28街9號門口，持刀將一名17歲少年的胸部畫傷。(市警局提供)

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