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50元世界盃球票樂透今起報名 僅紐約市居民可享

記者許君達╱紐約即時報導
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世界盃特惠球票報名今啟動。5月25至30日間，每天上午10時開始報名，每日限額5...
世界盃特惠球票報名今啟動。5月25至30日間，每天上午10時開始報名，每日限額5萬人，報滿即關閉。報名名額共30萬個，中獎名額有1000個，每名中獎者可購買兩張售價50元的世界盃球票。目前，25日的報名名額已滿，有意參與者可等待26日上午10時的開放窗口。(報名官網截圖)

僅售50元的世界盃紐約賽區低價球票抽獎活動25日開啟，並將一直持續至30日。

這一紐約市民專屬福利5月25至30日期間，每天上午10時開放報名，每天接受5萬人登錄，滿員即關閉，未能搶到機會者只能等待第二天上午10時系統重新開啟。根據規則，每人每天只能登錄一次。待總共30萬個報名名額全部滿額後，系統將在後台進行樂透抽獎，中獎名額僅有1000個。

樂透結果將在6月3日(周三)公布，中獎者將收到電郵通知，並在收到通知後48小時內決定是否接受球票並在先付款。每名中獎者可最多購買兩張價值50元的特惠球票，球票僅限在紐約/新澤西賽區舉行的五場小組賽和兩場淘汰賽使用，7月13日在紐約/新澤西舉辦的總決賽並無特惠票出售。購票者還將同時免費獲得往返接駁巴士服務，而為防止黃牛趁虛而入，購票者在賽前抵達紐約市內的接駁巴士集結點時，才會收到實名紙質門票，不可轉讓。

此特惠項目是紐約市民專屬福利，僅年滿15歲且長住在紐約市內的人士才有資格購票。在收到中獎通知並進入付款購票頁面時，購票者須出示其在紐約市長住的證明。家住長島、威徹斯特或新澤西等郊區的居民無法享受這一優惠。

截至發稿時，25日的報名名額已滿，有意參與者可從次日上午10時起登錄專門網站https://regnyctix.com/報名。

紐約市 世界盃 長島

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