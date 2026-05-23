紐約泳季開幕 救生員人數創疫後新高

而本周六起，全市14個公共海灘也正式開放泳季，6月27日也將啟用公共游泳池。(記者馬璿／攝影)

紐約市 公園局今年救生員招募進度超越去年同期，局長島村(Tricia Shimamura)表示，有信心今夏在職救生員人數將創下新冠疫情以來新高。而本周六，全市14個公共海灘也正式開放泳季，6月27日也將啟用公共游泳池。

市公園局數據顯示，去年夏天共有1080名救生員駐守全市各泳池與海灘，有效遏止了前市長亞當斯 (Eric Adams)執政頭三年間頻繁出現的場地關閉與開放限制亂象。島村表示，今年淡季期間招募工作持續推進，「非常有信心今夏將再創人數新高」。

與此同時，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)宣布延續亞當斯任內推出的無人機巡邏計畫。市消防局表示，無人機上周已開始在洛克威(Rockaways)海灘區域執勤，每日巡邏時間為上午10時至晚間8時，主要任務為監測鯊魚動態。去年夏天，無人機多次偵測到鯊魚蹤跡，救生員隨即緊急疏散水中游客。無人機隊伍並輔以醫療全地形車(ATV)，康尼島(Coney Island)及果園海灘（Orchard Beach）亦同步部署。洛克威海灘今年更將增派「鱷魚」多功能車(Gator)以便救生員攜帶更多設備迅速抵達溺水現場。

不過，救生員人數提升也並不表示能完全杜絕意外。過去兩年，全市海灘每年均有7人溺亡。本月更發生一名男子在洛克威海灘(Rockaway Beach)游泳時失蹤的事件，警方搜救至今未果，而事發當時現場並無救生員值勤。

島村對此強調，民眾切勿在無救生員值守時擅自下水。「我們對每一起事故都高度重視。最重要的是民眾與工作人員的安全。這再次說明，唯有在我們訓練有素的救生員在場守護時，才能入水游泳。」

各海灘開放時間為每日上午10時至下午6時，救生員服務將持續至9月13日。