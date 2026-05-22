MTA推「歐洲式」公車查票試點 鷹隊將在行駛中開罰單

MTA過去的驗票方法通常要求公車停駛，並請逃票者下車，由此造成公車服務的延誤。(記者高雲兒╱攝影)

大都會 運輸署(MTA )官員21日在董事會會議上表示，將在全市推出「歐洲式」的公車驗票試行計畫，部署由文職人員組成的「鷹隊」(Eagle Teams)，以小組形式檢查公車乘客搭車是否已支付車費，並向逃票者開立電子罰單。

市運輸局局長克里克洛(Demetrius Crichlow)表示，此舉是為了避免造成延誤、影響乘客的行程，鷹隊將嘗試在公車行駛期間直接開罰單，「我們最終的目標，是透過數據結果來判斷，在公車行駛中執法是否能成功進行。」

據悉，鷹隊由不配槍的執法人員組成，他們會攔停公車、檢查車資支付情況，並對未付費乘客開具罰單；多年來，這些團隊通常會讓公車停下，再把逃票者請下公車，但MTA主席兼行政總裁利博(Janno Lieber)去年提出「歐洲式」公車驗票的可能性，這也距離MTA領導層首次宣布要為紐約市導入數位化的「現代車資支付系統」，已經過了近十年。

一般來說，歐洲各地的大眾運輸系統都允許在行駛中的公車上查票，並直接向未付款乘客開罰單；美國其他城市，例如舊金山Municipal Railway(MUNI)以及IndyGo的快速公車系統，也採取類似政策，以確保乘客能準時抵達目的地。

然而，MTA要實現移動式查票，在技術方面仍有不少問題需要解決；以OMNY付費系統為例，長期以來因為付款紀錄延遲而飽受批評，許多乘客刷卡或用手機付款後，收費資訊可能數小時甚至數天後才顯示，鷹隊若想即時查票就得全面改善這個問題。

一名在布碌崙(布魯克林)執教的乘客Lindsay Parme透露，本月初鷹隊執法人員在B44號公車將她與另外兩名乘客帶下車，但三人實際上都已付款，為了證明自己付了車資她還需要出席聽證會，「那名執法人員表現得好像這只是小麻煩，但我剛下班，現在每次上班途中，我都擔心這種事會再次發生，害我上課遲到。」

「那些被誤判的人，如果有固定工作、要照顧孩子，根本沒有時間花好幾個小時去申訴」，她補充道。