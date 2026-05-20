聯邦擬撥80億元重建紐約賓州車站 3家決選團隊下月揭曉

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)20日在參議院聽證會上宣誓作證時表示，川普政府計畫撥款80億元重建紐約賓州車站(Penn Station)，為聯邦政府首次披露重建經費規模。(美聯社)

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)20日在參議院 聽證會上宣誓作證時表示，川普政府計畫撥款80億元重建紐約賓州 車站(Penn Station)，為聯邦政府 首次披露重建經費規模。

達菲在開場證詞中表示，聯邦政府正致力於改善東北走廊(Northeast Corridor)。「這意味著對紐約賓州車站進行一項變革性投資，80億元。」他在聽證中重申這一數字，並在與聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)的激烈交鋒中再度提及。陸天娜當時正批評川普政府試圖扣押對紐約的交通撥款，達菲反駁說：「我們將撥出80億元重建賓州車站，這是在開玩笑嗎？」

目前外界尚不清楚聯邦政府將以何種形式撥付這80億元。大型交通建設項目通常透過聯邦補助金或建設貸款獲得資金，例如第二大道地鐵(Second Avenue subway)延伸至東哈林(East Harlem)一段便是受益於聯邦補助。聯邦政府旗下的「美國建設書」(Build America Bureau)亦可向州府、地方政府及民間業者提供交通基礎設施貸款。

重建賓州車站的決選名單共有三組私人財團，各由工程公司、建築師、融資機構及施工單位組成。其中「大賓州夥伴」(Grand Penn Partners)獲川普金主克林斯坦(Thomas Klingenstein)支持，主張採用古典建築風格，並計畫將麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)遷移至第七大道對側；「賓州轉型夥伴」(Penn Transformation Partners)旗下包含正參與第二大道地鐵延伸工程的建設公司Halmar，計畫在第八大道新增一處採光充足的入口，並翻新車站及麥迪遜廣場花園外牆；第三組「賓州前進計畫」(Penn Forward Now)由一家加拿大投資公司提供支持，但其方案至今未公開。

美鐵(Amtrak)官員表示，將於下月公布三家決選財團之一的中標結果。前市運輸局(NYC Transit)局長拜福特(Andy Byford)目前擔任美鐵特別顧問，主持遴選程序，但據知情人士透露，最終決定者仍是川普本人。

賓州車站由美鐵擁有，川普去年從大都會運輸署(MTA)手中接管重建主導權，並將工程移交美鐵負責。此前MTA主導的改造計畫長期停滯不前。州長霍楚(Kathy Hochul)已表明，紐約州不會為重建工程追加撥款，整體造價目前仍未確定。