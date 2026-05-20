我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉瓜地亞機場跑道現坑洞 恐影響航班起降

華郵分析：這場初選是川普掌控共和黨的權力展現

聯邦擬撥80億元重建紐約賓州車站 3家決選團隊下月揭曉

記者范航瑜╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)20日在參議院聽證會上宣誓作證時表示，川...
聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)20日在參議院聽證會上宣誓作證時表示，川普政府計畫撥款80億元重建紐約賓州車站(Penn Station)，為聯邦政府首次披露重建經費規模。(美聯社)

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)20日在參議院聽證會上宣誓作證時表示，川普政府計畫撥款80億元重建紐約賓州車站(Penn Station)，為聯邦政府首次披露重建經費規模。

達菲在開場證詞中表示，聯邦政府正致力於改善東北走廊(Northeast Corridor)。「這意味著對紐約賓州車站進行一項變革性投資，80億元。」他在聽證中重申這一數字，並在與聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)的激烈交鋒中再度提及。陸天娜當時正批評川普政府試圖扣押對紐約的交通撥款，達菲反駁說：「我們將撥出80億元重建賓州車站，這是在開玩笑嗎？」

目前外界尚不清楚聯邦政府將以何種形式撥付這80億元。大型交通建設項目通常透過聯邦補助金或建設貸款獲得資金，例如第二大道地鐵(Second Avenue subway)延伸至東哈林(East Harlem)一段便是受益於聯邦補助。聯邦政府旗下的「美國建設書」(Build America Bureau)亦可向州府、地方政府及民間業者提供交通基礎設施貸款。

重建賓州車站的決選名單共有三組私人財團，各由工程公司、建築師、融資機構及施工單位組成。其中「大賓州夥伴」(Grand Penn Partners)獲川普金主克林斯坦(Thomas Klingenstein)支持，主張採用古典建築風格，並計畫將麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)遷移至第七大道對側；「賓州轉型夥伴」(Penn Transformation Partners)旗下包含正參與第二大道地鐵延伸工程的建設公司Halmar，計畫在第八大道新增一處採光充足的入口，並翻新車站及麥迪遜廣場花園外牆；第三組「賓州前進計畫」(Penn Forward Now)由一家加拿大投資公司提供支持，但其方案至今未公開。

美鐵(Amtrak)官員表示，將於下月公布三家決選財團之一的中標結果。前市運輸局(NYC Transit)局長拜福特(Andy Byford)目前擔任美鐵特別顧問，主持遴選程序，但據知情人士透露，最終決定者仍是川普本人。

賓州車站由美鐵擁有，川普去年從大都會運輸署(MTA)手中接管重建主導權，並將工程移交美鐵負責。此前MTA主導的改造計畫長期停滯不前。州長霍楚(Kathy Hochul)已表明，紐約州不會為重建工程追加撥款，整體造價目前仍未確定。

賓州 聯邦政府 參議院

上一則

紐約南布碌崙、北布朗士擬重分區 增建可負擔住宅

下一則

LIRR罷工影響通勤 MTA將向月票乘客退還4日票款
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約州府預算協議 祭1.9億加強地鐵治安

紐約州府預算協議 祭1.9億加強地鐵治安
防川普掣肘 MTA擬為「跨區快線」尋替代資金

防川普掣肘 MTA擬為「跨區快線」尋替代資金
皇后區與曼哈頓通勤族注意 7號線施工改線影響至明年

皇后區與曼哈頓通勤族注意 7號線施工改線影響至明年
迎接世界盃 紐約市擬闢Q70快捷專道連結拉瓜迪亞機場

迎接世界盃 紐約市擬闢Q70快捷專道連結拉瓜迪亞機場

熱門新聞

位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒／攝影)

雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男子抱走100萬

2026-05-18 19:47
日前，大都會運輸署(MTA)調查人員發現，一名在布碌崙(布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還疑涉嫌反過來收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。圖為8大道地鐵站。(記者馬璿／攝影)

布碌崙8大道地鐵保全收現金放乘客進站 遭開除

2026-05-15 14:34
隨著物價上漲的趨勢，紐約市居民的生活壓力持續加劇。圖為布碌崙華社超市裡，民眾正在購物。(記者馬璿／攝影)

研究：6成紐約市民入不敷出 家庭年均收入缺口達4萬元

2026-05-16 14:17
庭上目擊者作證稱，肇事車高速衝過街道，撞上路緣與樹木後騰空，隨後衝入美甲店，店內玻璃、磚塊與混凝土碎片散落一地。圖為被撞後的美甲店。(讀者提供)

他駕車騰空衝進長島華人美甲店4死9傷 目擊者憶驚悚現場

2026-05-13 15:37
陪審團做出裁決後，盧建旺及其辯護團隊在紐約東區聯邦法院外接受記者採訪。(記者胡聲橋╱攝影)

盧建旺非法外國代理人、妨礙司法罪成 最高判30年

2026-05-13 18:59
針對突來的高溫，國家氣象局針對19日上午11時至20日晚間8時對紐約市五大行政區與紐澤西州發布高溫警報。(記者劉梓祁╱攝影)

今明飆到95℉ 紐約發高溫警報…24年來同期最熱

2026-05-19 14:16

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
百歲人瑞已經不稀奇 若「活太久」保值資產首推它

百歲人瑞已經不稀奇 若「活太久」保值資產首推它
好市多越南粉、冬陰功麵爆紅 人們排長隊試吃後買多箱

好市多越南粉、冬陰功麵爆紅 人們排長隊試吃後買多箱
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
32歲美女網紅驟逝 半夜賓館內香消玉殞留5歲幼子

32歲美女網紅驟逝 半夜賓館內香消玉殞留5歲幼子