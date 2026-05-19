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曼哈頓聯邦法院發禁ICE在移民法庭任意逮捕 原因竟是這個

記者許君達╱紐約即時報導
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由於聯邦政府承認提交了錯誤證詞，曼哈頓聯邦法院在最新命令中修正了此前的要求，改為...
由於聯邦政府承認提交了錯誤證詞，曼哈頓聯邦法院在最新命令中修正了此前的要求，改為禁止ICE在移民法庭內外隨意逮捕。(記者許君達╱攝影)

紐約南區聯邦法院18日發布命令，更改此前對於移民執法人員在曼哈頓三處移民法庭外廣泛逮捕的「綠燈」，維持嚴格限制狀態，僅允許對個別情況非常緊急的嫌犯執行逮捕。這一更正命令是在今年3月聯邦政府承認此前曾對法庭提交了錯誤證詞，導致整起案件的辯論和論點都被誤導的背景下發布的。

這場風波發生在「非洲裔社區團結訴萊昂斯案」(African Communities Together v. Lyons)中，兩個移民維權組織指控國土安全部下屬的移民與海關執法局(ICE)和司法部下屬的移民法庭「連環做局」，授權移民法官快速駁回庇護案件並直接剝奪申請者的法庭辯護權，同時安排ICE執法人員在法庭外蹲守，在出庭失敗的當事人離開法庭時直接逮捕，涉嫌違反「行政程序法」(APA)、正當程序原則以及「法庭豁免」等傳統慣例。

2025年9月12日，南區聯邦法官卡斯特爾(Kevin Castel)拒絕對法庭外逮捕的行為發布禁制令，原因是聯邦方面稱ICE此舉是依據2025年5月27日移民與海關執法局(ICE)發布的一則備忘錄要求而執行的，有法可依。然而，履行聯邦政府辯護律師職責的紐約南區聯邦檢察官克萊頓(Jay Clayton)在今年3月24日提交給法庭的一封信件，卻承認此前的說法存在事實錯誤：包括移民法庭在內的民事法庭不屬於該「備忘錄」的規定範疇。這意味著，控辯雙方此前進行的大量辯論，以及法庭據此發布的命令全部建立在了錯誤的基礎上，導致大量訴訟進程需要推倒重來。

基於這一背景，法庭18日發布的最新命令要求，將ICE內部對於法庭逮捕政策的部分規定回推至2021年版本，且適用範圍僅限曼哈頓的三處移民法庭。根據2021年的法庭逮捕規定，ICE原則上不得在法庭內及附近區域任意逮捕出庭的移民，僅可抓捕存在國家安全威脅、公共安全威脅、死亡或嚴重暴力風險以及有可能銷毀刑事案件重要證據的四種對象。

曼哈頓 ICE 移民

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