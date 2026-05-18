曼達尼宣布增2000個三歲班名額 新流程確保分配公平

紐約市長曼達尼宣布，全市五大區將新增2000個三歲班(3-K)名額。(路透)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)18日宣布，全市五大區將新增2000個三歲班(3-K)名額，多數名額將設於社區托育中心。市府同時宣布在布碌崙 哥倫比亞濱水區(Columbia Waterfront)新設托育中心，提供63個三歲班及四歲班名額。

為了確保名額分配公平，市府將啟動一套「公平候補清單」(Equitable Waitlist)流程，錄取標準將優先考慮家長選擇、兄弟姊妹優先權及鄰近原則。所有申請三歲班的家庭將於明日(19日)收到錄取通知。對於在4月24日申請截止後才新增的約700個名額，家長可透過候補程序表達意願，爭取更理想的就學地點。

曼達尼表示，自上任以來，市府的首要任務之一就是修復托育系統；他批評前任的政策導致許多托育中心閒置，並強調自己上任後已累計啟用了9個曾處於空置狀態的托育，累計增加數千個三歲班名額，「而我們才剛剛開始」。

市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)表示，新增名額將令更多幼兒受惠於優質的早期教育，「我們致力讓所有紐約家庭更易獲得早期兒童教育，為孩子們儘早奠定堅實教育基礎」。

此次新增名額的重點項目之一，是位於布碌崙布倫特街(Van Brunt St)129號的新托育中心，該中心將提供45個3-K名額。代表該區的市議員哈尼夫(Shahana Hanif)表示，這所全由公帑資助、設施齊備的中心，不應在托育名額短缺之際還長期空置，「家長們組織起來、發聲倡議、爭取社區所需的資源，我們終於為他們兌現了期待已久的早教名額」。