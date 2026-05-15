為了這只表 時報廣場變「營地」有人倒下、有人想發財

瑞士手表品牌Swatch。（路透）

到了周四傍晚，位於時報廣場 的Swatch店外，排隊人龍已經像一座臨時搭起的小型路邊營地。

據紐約郵報報導，對轉售圈的人來說，這樣的場景並不罕見。大家都希望能搶到熱門限量商品，再於二級市場賺取高額價差。

從第七大道到第八大道之間，將近半個街區的人行道被折疊露營椅佔滿，隊伍依著警方設置的路障延伸開來。垃圾袋、空咖啡杯與個人物品散落在人行道上。

一群人正在紐約時報廣場的Swatch店外排隊，等待新款手表發售。這次排隊的目標，是一款限量聯名手表。

有些人輪流佔位，其他人則前往附近飯店的洗手間梳洗，或回車上短暫休息。甚至有人一邊把折疊椅往店門方向挪近，一邊大聲喊道，「我已經在這裡待五天了！」

約下午5點32分，一名中年、草莓金髮女子疑似在排隊期間藥物過量，癱坐在折疊椅上。隨後，紐約警察局（NYPD）警員趕到現場，並使用Narcan（納洛酮將她救回。

而這一切，竟然只是為了一款要到周六才正式開賣的手表。

這場熱潮的核心，是Swatch與Audemars Piguet（愛彼）推出的最新聯名系列，一款限量版生物陶瓷懷錶，融合愛彼經典Royal Oak（皇家橡樹）設計，以及Swatch在1980年代推出的POP系列鮮明風格。

盡管手表要到周六才正式開賣，本周稍早就已經有人開始在店外排隊。

這款手表零售價約400至420美元不等（依配色而異），但在轉售市場上，利潤相當驚人，早期喊價甚至已達數千美元。

鐘錶愛好者兼轉售商、HypedUpNYC 的 Luis M.表示，「你得夠有種，才敢在這裡混。」

Luis和他的朋友從周一開始就在店外紮營。雖然他平時什麼都轉賣，但這次卻打算把手表留下自用。然而，已經有人開價3,500美元想向他收購。

「說真的，你得知道自己在幹嘛，」他說。

許多鐘錶愛好者與轉售商已在現場露宿數日，不少人從周一就開始排隊。他們輪班守位，並利用附近飯店或車輛短暫休整。

「店關門後，我們就回去洗澡換衣服。」Luis 說，「我的車就停在這裡，能利用的資源都會用上。」

不過，他與朋友之間的氣氛倒顯得輕鬆，甚至有點像臨時派對：一邊抽菸、一邊喝著啤酒，等待開賣。

再往隊伍後方，是 John McIntosh自稱「停車海盜（parking pirate）」的專業代排者。在這種限量商品排隊文化中，他這樣的角色並不罕見，卻也頗具爭議。

「我每天都在那裡。」他笑著對紐約郵報說。

部分人輪班排隊，也有人付費請人代排，目的都是為了日後轉售獲利。

McIntosh當天早上才加入隊伍，但希望有人願意付費請他代排，讓他賺取差價再買下手表轉賣。雖然他的eBay帳號無法使用，也從未聽過StockX，但他仍期待能找到買家。

據他說，紐約警方這幾天持續在現場巡視，有些人甚至被開罰單，警方也曾威脅要移走椅子。

「代排隊」如今已成為取得限量商品、樣品特賣或熱門發售活動的常見模式。代排者通常按小時計費，既可透過 TaskRabbit 等平台接單，也存在於熟人介紹的灰色市場中。

在紐約市，從貝果到球鞋，排隊已成日常，因此「排隊服務」也逐漸變成一種時間交易。

「坐在這裡很值得。」一名穿著芥末黃色短版帽 T、印有「New York」字樣的女子說。她表示自己平時不會參與這種活動，但這次報酬足夠誘人，因此從周一開始就未曾離開。

她最不滿的是，McIntosh明明周四才加入，卻似乎排在她前面。

「我是先拿到錢的。」她說，但拒絕透露實際金額。

「我從周一就在這裡，從沒離開過。」她對他抗議。

「不值得為這種事吵架。」McIntosh 回應。

約下午5 點32分，隊伍前端突然出現騷動。

「她好像海洛因過量了。」一名同樣從周一開始排隊的轉售商說。一名穿著黑色「New York City」帽 T 的女子臉色發青，警方隨即上前處置，並施打Narcan，數分鐘後恢復意識。

整體而言，現場保全形容排隊秩序「大致和平」，除了這起緊急事件。

「星期六可能會更混亂。」他說，「但至少那時我不用在現場。」