梅西國慶煙火秀迎50周年 紐約兩大河岸同步施放

梅西百貨的國慶煙火，今年可在東河與哈德遜河兩岸多個觀賞點欣賞。（本報檔案照）

美國今年將迎來建國250周年，而在紐約市將有一系列的盛大慶祝；除了國際海事盛典「Sail4th 250」外，一年一度的梅西 百貨(Macy’s)國慶煙火秀也將回歸，民眾今年可在東河與哈德遜河兩岸多個觀賞點欣賞。

梅西百貨 15日宣布，今年不僅是美國迎來建國250周年，也是梅西國慶煙火秀50周年紀念；今年的煙火表演將擴大至南街海港區(Seaport District)一帶的東河下游，以及與澤西市(Jersey City)合作的哈德遜河下游地區，此外布碌崙 (布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)也將成為今年煙火秀的重要舞台之一。

梅西百貨首席行銷官歐特曼(Sharon Otterman)在聲明中表示，梅西國慶煙火秀透過藝術、音樂與令人驚嘆的煙火表演，創造人與人之間的連結，並留下難忘回憶，「我們很榮幸以一場千載難逢的盛會慶祝50周年，透過充滿情感的故事敘述與招牌級視覺饗宴，與全美數百萬名民眾同歡。」

梅西百貨表示，有關公共觀賞地點、表演嘉賓及更多活動細節，將在未來數周內公布。

在美國250周年國慶期間，紐約市預計將舉辦大量慶祝活動並吸引大批遊客，根據過去官方的估計，在國慶日前後六天內，預料將有數百萬旅客湧入紐約；今年的慶典活動還有大型帆船與各式海事船隻巡遊紐約水域，以及美國海軍「藍天使」(Blue Angels)飛行表演隊的空中演出。

梅西煙火秀將於7月4日(周六)晚間8時至10時，透過美國廣播電視NBC與Peacock平台全美直播。