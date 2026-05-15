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曼哈頓下城發生強制觸摸案 34歲女子街頭遭猥褻

記者劉梓祁／紐約即時報導
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紐約市警五分局轄區發生強制觸摸案，34歲女子街頭遭陌生男子猥褻。(NYPD提供)
紐約市警五分局轄區發生強制觸摸案，34歲女子街頭遭陌生男子猥褻。(NYPD提供)

曼哈頓市警(NYPD)五分局轄區日前發生強制觸摸案，一名34歲女子在東休斯頓街(East Houston Street)與拉菲逸街(Lafayette Street)附近遭陌生男子強行抓摸臀部及私密部位，嫌犯作案後逃離現場。

根據市警通報，案件發生於4月10日晚間約10時55分，地點在曼哈頓東休斯頓街與拉菲逸街交口。案發時，該名身分不明男子接近受害女子，強行抓摸其臀部及私密部位，隨後朝不明方向逃逸。警方表示，受害人未在事件中受傷。

警方形容，涉案男子膚色中等，年約25至30歲，身高約5呎5吋，體型壯碩，棕髮、棕眼；最後被目擊時身穿黑色外套、黑色運動褲、黑色棒球帽，並背有黑色揹包。

市警數據顯示，五分局轄區的「其他性犯罪」(Other Sex Crimes)案件近期呈上升趨勢。截至5月10日的過去28天內，相關案件共錄得8宗，較去年同期的4宗增加100%；今年迄今則錄得38宗，高於去年同期的22宗，增幅達72.7%；若與兩年前相比亦上升35.7%。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

曼哈頓

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