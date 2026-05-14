法拉盛4死縱火案控罪升級 嫌犯被控一級謀殺 恐囚終身

38歲嫌犯阿馬蒂特拉面臨37項控罪，包括一級謀殺、二級謀殺、縱火、襲擊等多項罪名。圖為嫌犯阿馬蒂特拉(右二)此前被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區法拉盛 3月發生造成4人死亡的嚴重火災案，檢方近日將控罪升級。38歲嫌犯阿馬蒂特拉(Roman Amatitla)12日出庭接受提審。皇后區大陪審團已對他提出37項控罪，包括一級謀殺、二級謀殺、縱火、襲擊等多項罪名。若一級謀殺罪名成立，他最高可面臨終身監禁且不得假釋。

案件發生於3月16日，地點位於法拉盛一棟三層樓建築。皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)此前形容此案是「大規模謀殺行為」。檢方表示，調查顯示，阿馬蒂特拉疑似在案發前鎖定其中一名女性死者，並在與對方發生言語交流後，跟隨她進入涉案建築，之後涉嫌縱火。

根據起訴書，阿馬蒂特拉面臨的控罪包括四項一級謀殺、12項二級謀殺、五項一級縱火、兩項一級襲擊、10項二級縱火、三項二級襲擊及一項小額盜竊罪。檢方指出，一級謀殺在紐約州 屬於罕見且嚴重的控罪，若被定罪，刑罰可達終身監禁且不得假釋。

根據檢方說法，阿馬蒂特拉最初曾向調查人員表示，自己縱火是為了「發洩被解雇後的憤怒」。不過凱茲表示，後續調查發現案件可能另有動機。檢方稱，案發當日上午11時43分左右，阿馬蒂特拉跟隨一名女子進入該三層樓建築的一樓，約一分鐘後離開，但仍在附近停留約15分鐘，期間還涉嫌在建築前小便。

檢方表示，在接下來約七分鐘內，阿馬蒂特拉又兩度進出涉案建築。之後，他被指穿過街道前往一間加油站，購買一罐啤酒、偷走另一罐啤酒，並向店員索要打火機。當店員表示打火機並非免費物品後，阿馬蒂特拉拿走一包火柴。

凱茲表示，阿馬蒂特拉約於中午12時16分再次進入建築，點燃一張紙，並將燃燒的紙放在樓梯底部的垃圾上。該樓梯是樓上住戶唯一的逃生通道。火勢隨後迅速蔓延，濃煙湧出建築。檢方稱，阿馬蒂特拉之後仍留在附近，一邊喝啤酒，一邊看著火勢吞噬建築。

辯方則將責任指向建築業主及紐約市。辯護律師在庭上表示，根據辯方調查，該建築此前已有至少30項未結投訴，並在市樓宇局等部門留有多項投訴紀錄。辯方稱，火災問題早在被告抵達現場前就已存在，認為不能將責任完全歸咎於阿馬蒂特拉。

辯方也指出，阿馬蒂特拉此前沒有犯罪紀錄，並請求法官准予保釋。其妻子與孩子也到庭表示支持。不過法官最終未准保釋，阿馬蒂特拉將繼續被羈押，案件預計於7月14日再次開庭。