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紐約市警高層涉濫領薪資 遭調職並償還數萬元

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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紐約市警局長蒂池自去年起推動大規模打擊警員加班濫用行動。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約市警局長蒂池自去年起推動大規模打擊警員加班濫用行動。(記者劉梓祁╱攝影)

一名負責社區外展工作的紐約市警(NYPD)副局長，因涉嫌領取未實際工作的工時薪酬而被調查，在同意償還數萬元後目前已被調職。

市警總局社區事務局(Community Affairs Bureau)轄下的社區外展部門主管泰勒(Richie Taylor)，13日被撤換職務，改調至刑事司法局(Criminal Justice Bureau)，該部門主要負責與外部執法機構協調合作。

據熟悉此案的消息人士指出，這名擁有21年警齡的警界高層人員，今年稍早因「偷時間」而被調查並面臨指控；泰勒並未選擇在紐約警察總部One Police Plaza接受行政聽證，而是與警局達成紀律處分協議。

調查人員指出，泰勒在2024年至2025年間，至少有50次領取薪資時其實並未在工作崗位上，包括在未獲授權情況下聲稱在遠端工作；薪資紀錄顯示，他在2024及2025年間一共收入約55萬元。

而根據協議內容，泰勒因超過170小時的不當申報工時，需償還約2萬元，此外協議還追加相當於60天薪資的處分，估計令他將再損失約5萬6000元；協議同時規定，他將接受為期一年的「解僱觀察期」(dismissal probation)，若期間再有任何紀律問題，可能遭到開除。

對此泰勒尚未對此事件作出回應。

據悉，這已是紐約市警社區事務局發生的第二宗涉及主管級人員加班或工時爭議的事件；去年，警佐賈布隆斯基(Ira Jablonsky)在媒體曝光內務調查局(Internal Affairs Bureau)正調查他的加班紀錄後，不到24小時便宣布退休。

資料顯示，賈布隆斯基於2002年加入警隊，職涯大部分時間透過社區事務局與布碌崙(布魯克林)南部的社區合作；他於2024年收入達30萬7000元，其中超過10萬元來自加班費，而且已連續第三年如此。

而他於2025年2月退休，當時正值警察局長蒂池(Jessica Tisch)推動大規模打擊加班濫用行動之際。

他在法定一年可復職期限內重返警隊，但之後再有投訴指他復職後提交的加班紀錄有問題，內務調查部門故再次展開調查；在此次調查期間，賈布隆斯基再次宣布退休。

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