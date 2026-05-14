紐約布碌崙8大道槍案嫌犯 另涉四起華社搶劫案

警方通緝8大道槍擊案與另外四起搶劫案的嫌犯。(警方提供)

4月27日凌晨發生在布碌崙 (布魯克林)8大道的槍擊 案令社區震驚和不安。當時一名31歲的華裔 男子身中數槍，傷情危急。警方13日稱，這起槍擊案與另外四起發生在8大道華社及周圍的搶劫案相關，案件都發生在夜間或凌晨。警方公布了三名嫌犯的照片和影片，希望知情者及時與警方聯繫，早日將嫌犯捉拿歸案。

警方稱，第一起搶劫案發生在3月23日晚10時10分左右，當時一名53歲男性受害者在52街交9大道附近遭到三名歹徒襲擊。這三人反復毆打受害者的頭部，強行搶走了價值1萬元的手錶、一部手機、褲子以及褲袋裡約4000元現金。隨後，這三名歹徒沿著9大道向西徒步逃離現場。受害者受輕傷，被送往醫院接受治療。

第二起案件發生於4月9日凌晨0時20分左右，當時一名26歲的女性受害者在57街交8大道附近一棟住宅樓的大廳內遭到四名歹徒襲擊。這些人持槍、刀具和金屬物品接近受害者，索取財物。事件發生過程中，一名31歲男子和兩名28歲男子受害者先後來到該住宅大樓，這三名男子也遭搶劫。四名歹徒隨後帶著搶來的借記卡，價值約9000元的現金、手機和手表逃離現場。

根據警方報告，第三起搶劫案發生於年4月22日凌晨1點左右，一名53歲男性受害者在43街交10大道附近遭到三名歹徒襲擊。其中一名歹徒手持棒球棍擊打受害者背部，另一人則從受害者褲袋掏出錢包。隨後，三人沿著10大道向東徒步逃離現場。受害者受輕傷，但拒絕在現場接受治療。

第四起搶劫案發生於4月29日凌晨1時50分左右，當時一名42歲的女性受害者在52街交9大道附近進入一棟居民樓時遭到三名歹徒尾隨，其中一名歹徒亮出槍支，擊打受害者臉部。歹徒搶走了受害者的錢包、現金和三部手機，總價值約5400元。隨後，嫌犯徒步沿著 52 街向西逃離現場，去向不明。受害者受了輕傷，但沒有在現場接受治療。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

警方通緝的布碌崙8大道槍擊案嫌犯。(警方提供)