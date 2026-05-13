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紐約殘障人士團體馬泰辦公室門口示威 抗議「303提案」

記者范航瑜╱紐約即時報導
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多個殘障人士倡議組織12日聚集在市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室外抗議，反對其主導推動的市議會303號提案(Intro. 303)。(記者范航瑜╱攝影)

多個殘障人士倡議組織12日聚集在市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室外抗議，反對其主導推動的市議會303號提案(Intro. 303)。示威者批評，該提案與州級規則有所衝突，難以執行，若通過將威脅逾1萬4000名依賴24小時居家護理的殘障人士的照護安全，更可能導致大批護理工人失業。

303提案旨在限制居家護理機構安排「24小時輪班」(live-in shift)，要求改以兩班12小時的「分班制」(split shift)取代。提案的倡議者認為此舉有助保障護理工人的勞動權益，避免工人長時間工作卻只獲部分薪酬。然而，殘障組織與法律援助團體指出，這一做法在現行州級醫療補助(Medicaid)規則下根本無法執行，最終只會令殘障人士失去照護。

布碌崙(布魯克林)殘障獨立生活中心(Brooklyn Center for Independence of the Disabled，BCID)倡議主任楊基(Evan Yankey)表示，24小時「留守照護」(live-in care)授權由州府的長期護理管理計畫(Managed Long Term Care)決定，並非由居家護理機構或患者自行選擇。「殘障人士無法自行更改這份授權，護理機構也無法更改，只有個人提出上訴才有可能調整，但整個申訴程序動輒耗時一年。」

聯合脊髓協會(United Spinal Association)紐約市分會會長荷南德斯(Jose Hernandez)是布朗士居民，青少年時期因意外致癱，已經依賴居家護理超過30年。他指出，若提案強制推行分班制，殘障人士必須先向管理計畫申請增加授權時數，遭拒後須申請內部覆核，再遭拒才能申請外部聽證，而紐約市的相關案件積壓已久，甚至至今仍未清完疫情期間的積壓，整個過程可能長達一年以上。

荷南德斯表示，他並不反對改善護工待遇的目標，「問題是303提案根本無法達到這個目的，它打擊的是護理機構，但根本問題在於管理計畫公司決定授權時數，而那是州府的管轄範疇。」殘障人士倡議組織Downstate New York ADAPT代表貝寇雅尼斯(Nina Bakoyiannis)批評，這一問題的根源在於州級政策，解方必須來自州府，而非市議會。

馬泰辦公室發言人當日回覆「世界日報」表示，過去四年間，已有約十餘家居家護理機構陸續轉型採用分班制，並未出現人員或資金方面的重大困難，證明在保護工人與患者之間取得平衡是可行的。發言人亦稱馬泰當日已與示威者會面。

布碌崙

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