第六國會選區參選人朴永哲脫口秀 幽默談醫療、托育與紐約家庭壓力

朴永哲(Chuck Park)近日在皇后區舉辦「喜劇之夜」，透過即興喜劇與現場表演接觸選民。(朴永哲提供)

來自皇后區 的前韓裔 外交官、紐約第六國會選區議員參選人朴永哲(Chuck Park)近日在皇后區舉辦「喜劇之夜」，透過即興喜劇與現場表演接觸選民，並在笑聲中談及醫療、托育、課後照顧與生活成本等議題。活動門票售罄，約70名民眾出席。

朴永哲在活動中以「疲憊」形容自己的競選日常，也藉此連結普通家庭面對的生活壓力。他表示，作為候選人，他每天忙於社群短影音、挨家挨戶拜訪選民，而他在社區中遇到的許多民眾，也同樣感到疲憊。

他說，這種疲憊並不只是來自政治本身，而是來自帳單、醫療保障不足，以及孩子放學後缺乏課後照顧等現實問題。朴永哲表示，這些問題嚴肅，卻也帶有某種荒謬感，因為美國是世界上最富有的國家，紐約又是其中最富有的城市之一，社會本應擁有足夠資源，讓人們「少一點疲憊，多一點快樂」。

朴永哲說，自己的競選主軸包括推動全民醫療、普及托育與課後照顧服務，並支持工薪家庭。他認為，這些政策並非抽象口號，而是與普通紐約人每天能否安心工作、照顧孩子與維持基本生活品質直接相關。

談到競選，他說這不只是為了贏得席位，更是希望改變讓許多家庭長期承受壓力與疲憊的政策環境。與傳統競選集會不同，這場活動以喜劇表演和即興互動作為主軸，讓政策討論在較輕鬆的氛圍中展開。朴永哲也親自參與即興演出，與FoHi Improv即興劇團同台互動，試圖以更貼近社區生活的方式接觸選民。

朴永哲競選團隊表示，活動售罄反映出社區對其基層動員方式與政策訴求的關注。朴永哲則說，近期持續圍繞醫療保障、托育支持、經濟公平與勞工家庭權益展開競選。未來將繼續透過不同形式的社區活動與選民對話，推動更能回應普通家庭需求的公共政策。