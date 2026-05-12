我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

第六國會選區參選人朴永哲脫口秀 幽默談醫療、托育與紐約家庭壓力

記者高雲兒╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
朴永哲(Chuck Park)近日在皇后區舉辦「喜劇之夜」，透過即興喜劇與現場表...
朴永哲(Chuck Park)近日在皇后區舉辦「喜劇之夜」，透過即興喜劇與現場表演接觸選民。(朴永哲提供)

來自皇后區的前韓裔外交官、紐約第六國會選區議員參選人朴永哲(Chuck Park)近日在皇后區舉辦「喜劇之夜」，透過即興喜劇與現場表演接觸選民，並在笑聲中談及醫療、托育、課後照顧與生活成本等議題。活動門票售罄，約70名民眾出席。

朴永哲在活動中以「疲憊」形容自己的競選日常，也藉此連結普通家庭面對的生活壓力。他表示，作為候選人，他每天忙於社群短影音、挨家挨戶拜訪選民，而他在社區中遇到的許多民眾，也同樣感到疲憊。

他說，這種疲憊並不只是來自政治本身，而是來自帳單、醫療保障不足，以及孩子放學後缺乏課後照顧等現實問題。朴永哲表示，這些問題嚴肅，卻也帶有某種荒謬感，因為美國是世界上最富有的國家，紐約又是其中最富有的城市之一，社會本應擁有足夠資源，讓人們「少一點疲憊，多一點快樂」。

朴永哲說，自己的競選主軸包括推動全民醫療、普及托育與課後照顧服務，並支持工薪家庭。他認為，這些政策並非抽象口號，而是與普通紐約人每天能否安心工作、照顧孩子與維持基本生活品質直接相關。

談到競選，他說這不只是為了贏得席位，更是希望改變讓許多家庭長期承受壓力與疲憊的政策環境。與傳統競選集會不同，這場活動以喜劇表演和即興互動作為主軸，讓政策討論在較輕鬆的氛圍中展開。朴永哲也親自參與即興演出，與FoHi Improv即興劇團同台互動，試圖以更貼近社區生活的方式接觸選民。

朴永哲競選團隊表示，活動售罄反映出社區對其基層動員方式與政策訴求的關注。朴永哲則說，近期持續圍繞醫療保障、托育支持、經濟公平與勞工家庭權益展開競選。未來將繼續透過不同形式的社區活動與選民對話，推動更能回應普通家庭需求的公共政策。

皇后區 韓裔

上一則

MTA花費逾千萬外包訴訟業務 自聘律師團隊養而不用遭批

下一則

郵輪疫情照片遭誤用引發誤解 紐約男子澄清未感染漢他病毒
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

五一華爾街示威多人被捕 國會參選人朴永哲遭拘

五一華爾街示威多人被捕 國會參選人朴永哲遭拘
凱辛娜民主黨俱樂部 挺孟昭文連任

凱辛娜民主黨俱樂部 挺孟昭文連任
華埠民主黨初選升溫 李榮恩民調領先 王鏑匹配資金最高

華埠民主黨初選升溫 李榮恩民調領先 王鏑匹配資金最高
安沛朗競選開跑 角逐第10選區市議員

安沛朗競選開跑 角逐第10選區市議員

熱門新聞

翁玉鳳全家福。(受訪者提供)

福州到紐約 86歲母的跨洋人生

2026-05-09 07:08
房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

2026-05-12 12:27
7號線列車停靠皇后區廣場站。MTA近日公布7號線多項施工與服務調整，5月起部分路段將出現停駛、跳站及改行慢車等變更，影響皇后區與曼哈頓通勤族。（記者戴慈慧/攝影）

皇后區往返曼哈頓注意…7號線服務大調整 影響至2027年

2026-05-07 15:33
由於拍攝內容涉及軍事題材，因而大量軍用裝備和軍裝人士出現在華埠的拍攝現場。(伍鋭賢提供)

母親節曼哈頓華埠驚現「軍車」、大封街？商民怒轟欠妥

2026-05-11 13:38
一項最新研究顯示，若想在紐約市達到「舒適生活」的水準，一名單身的成年人年收入需達近16萬元，才能確保其能負擔基本生活開銷以及一定程度的自由支配支出。(記者馬璿／攝影)

研究：紐約單身年薪需達一數字 才能舒適生活

2026-05-11 21:54
陳作舟為媽媽何坤權夾菜、並備好餐點。(許振輝╱攝影)

百歲華母何坤權 跨三洲撐起一個家

2026-05-10 06:20

超人氣

更多 >
退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
華女王愛琳被控中共非法代理人 首回應：感情誤入歧途

華女王愛琳被控中共非法代理人 首回應：感情誤入歧途
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家

外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家