我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

MTA花費逾千萬外包訴訟業務 自聘律師團隊養而不用遭批

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據紐約郵報報導，大都會運輸署(MTA)近年大量委託私人律師事務所處理人身傷害訴...
根據紐約郵報報導，大都會運輸署(MTA)近年大量委託私人律師事務所處理人身傷害訴訟，2019年至2024年間，僅六家外部律師事務所便收取逾千萬元公款。圖為示意圖。(記者馬璿／攝影)

根據紐約郵報報導，大都會運輸署(MTA)近年大量委託私人律師事務所處理人身傷害訴訟，2019年至2024年間，僅六家外部律師事務所便收取逾千萬元公款，而署內近60名自聘律師卻形同虛設。與此同時，MTA在同期判決及和解金額累計高達6億8700萬元，多名內部舉報人警告，失控的外包風氣恐怕將使納稅人損失持續擴大。

根據MTA法律部門六名現任及前任員工說法，MTA坐擁近60名自聘律師，平均年薪約12萬1000元，卻持續將案件外包，造成雙重支出。2024年，MTA侵權部門薪資總支出約為700萬元，遠低於流向六家外部事務所的逾千萬元。

其中，兩宗由外部律師代理的案件尤為引人關注。2024年，癌症倖存者波尚(Aurora Beauchamp)因遭MTA公車撞傷，獲判7250萬元賠償；代理MTA應訴的史泰登島律師事務所收取約16萬3000元律師費。另一宗案件中，布碌崙(布魯克林)居民鮑威爾(Lamont Powell)2018年墜入地鐵軌道，失去一臂一腿，法院判決MTA賠償9000萬元，創歷史紀錄，法官其後將金額削減至近4000萬元。代理此案的律師事務所收取22萬7000元，約為一名自聘律師18個月薪酬，但同期可處理約10宗審判案件。

一名MTA內部消息人士指出，外部的私人律師更注重計費時數，而非積極化解糾紛，才會進而導致鉅額判決之所以接連出現。

「數以百萬計的公款流向外部律師，卻毫無問責機制，」一名MTA法律部門律師直言。舉報人更披露，MTA甚至已停派調查人員前往事故現場蒐集防詐證據。一名近期退休的調查員甚至諷刺道，「MTA現在唯一在調查的，就是午餐吃什麼，」

MTA發言人明頓(Tim Minton)稱，署方面對的訴訟數量日增，聘用外部律師實屬必要，並表示正在檢討侵權訴訟的整體處理方式。然而，MTA拒絕公開外部法律服務的總支出及外包案件數量，聲稱其使用逾30年的老舊資料庫無從提取相關數據。

而這一現象的出現與在職法律顧問疑似也有關聯。記錄顯示，自艾爾沃利納(Anna Ervolina)於2021年出任MTA法律部門副總法律顧問後，外包支出急遽攀升。從當年的120萬元，增至2023年的逾260萬元及2024年的210萬元。六家事務所中，史泰登島的Armienti, DeBellis & Rhoden收費最高，五年間共獲逾500萬元公款。艾爾沃利納未就相關提問作出回應。

州審計長辦公室2017年曾建議MTA將外包法律工作改由自聘律師承辦，但該建議截至2021年仍僅「部分落實」。MTA監察專員辦公室確認，其監督範圍涵蓋整個MTA及其供應商，但並未針對本案置評。

大都會 MTA 布碌崙

上一則

風箏節、戶外電影夜 布碌崙大橋公園免費活動輪番登場

下一則

第六國會選區參選人朴永哲脫口秀 幽默談醫療、托育與紐約家庭壓力
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

勞資談判陷僵局 紐約長島鐵路罷工在即

勞資談判陷僵局 紐約長島鐵路罷工在即
防川普掣肘 MTA擬為「跨區快線」尋替代資金

防川普掣肘 MTA擬為「跨區快線」尋替代資金
MTA鷹隊查逃票擴及公車 逃票率近5成迫使當局出手

MTA鷹隊查逃票擴及公車 逃票率近5成迫使當局出手
川普政府上訴堵車費敗訴判決 聯邦運輸部長拒接受法院裁定

川普政府上訴堵車費敗訴判決 聯邦運輸部長拒接受法院裁定

熱門新聞

翁玉鳳全家福。(受訪者提供)

福州到紐約 86歲母的跨洋人生

2026-05-09 07:08
房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

2026-05-12 12:27
7號線列車停靠皇后區廣場站。MTA近日公布7號線多項施工與服務調整，5月起部分路段將出現停駛、跳站及改行慢車等變更，影響皇后區與曼哈頓通勤族。（記者戴慈慧/攝影）

皇后區往返曼哈頓注意…7號線服務大調整 影響至2027年

2026-05-07 15:33
由於拍攝內容涉及軍事題材，因而大量軍用裝備和軍裝人士出現在華埠的拍攝現場。(伍鋭賢提供)

母親節曼哈頓華埠驚現「軍車」、大封街？商民怒轟欠妥

2026-05-11 13:38
一項最新研究顯示，若想在紐約市達到「舒適生活」的水準，一名單身的成年人年收入需達近16萬元，才能確保其能負擔基本生活開銷以及一定程度的自由支配支出。(記者馬璿／攝影)

研究：紐約單身年薪需達一數字 才能舒適生活

2026-05-11 21:54
陳作舟為媽媽何坤權夾菜、並備好餐點。(許振輝╱攝影)

百歲華母何坤權 跨三洲撐起一個家

2026-05-10 06:20

超人氣

更多 >
退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
華女王愛琳被控中共非法代理人 首回應：感情誤入歧途

華女王愛琳被控中共非法代理人 首回應：感情誤入歧途
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家

外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家