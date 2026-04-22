同屬民主黨進步派 劉醇逸將背書蘭德

前市主計長蘭德(中)獲得州參議員劉醇逸背書。(本報檔案照)

紐約州 國會第十選區參選人、前市主計長及市長參選人蘭德(Brad Lander)辦公室22日確認，州參議員劉醇逸將在本周背書蘭德。這是蘭德首次獲得來自紐約現任亞裔民選官員的背書，兩人都曾擔任過市主計長。

蘭德表示，劉醇逸是近幾十年來紐約市 最具開創性的民代之一。擔任市主計長期間，他嚴格審計並揭露大都會運輸署(MTA)的財務異常，為納稅人節省了50億元，擔任州參議員期間，他為公立學校爭取到歷史性的經費增長，並推動了小班法案。劉醇逸還為包括市長曼達尼 (Zohran Mamdani)在內的新一代亞裔領導人打開了局面，「能夠獲得他的支持，我深感榮幸」。

曾在市長選戰中率先表態支持曼達尼的劉醇逸表示，蘭德和他都曾擔任過市主計長，都知道什麼叫做向有權有勢者問責，也知道如何讓政府為多元的紐約市民服務，「民眾需要的是在國會裡敢於鬥爭、為勞動人民發聲的人，而不是那種被金錢和利益綁架的政治人物，蘭德會兌現人民賦予的使命。我很自豪背書他參選」。

蘭德與劉醇逸同屬民主黨內進步派，此次與現任國會眾議員高德曼(Dan Goldman)的選戰，也呈現民主黨中間派與進步派之間的路線差異。高德曼已獲得多名民主黨重量級人物力挺，包括眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)與州長霍楚(Kathy Hochul)。蘭德則獲得市長曼達尼、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)等支持。

紐約州第十選區包括曼哈頓下城和布碌崙(布魯克林)西北部，擁有華埠和日落公園兩大華人社區。該區白人最多，亞裔選民約占20%。

在亞裔支持方面，目前，高德曼獲華裔民主黨區領袖于金山、李艷娟和王鏑等支持。除劉醇逸外，蘭德也得到前華埠前州眾議員牛毓琳、選區領袖 Aaron Ouyang、「唐人街住客協會（CAAAV）下屬的政聲（CAAAV Voice）」等支持。

在籌款方面，擔任兩屆國會眾議員的高德曼在今年第一季籌得220萬元，蘭德則為75萬元。高德曼競選團隊表示，他在籌款上的領先證明了他確實是川普總統的「眼中釘」。蘭德則強調自己依靠的是小額草根捐款，並指責對手受制於有錢的特殊利益團體。