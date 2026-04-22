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為阻遭地契詐騙選民被驅逐 布碌崙市議員遭警壓制逮捕

記者馬璿／紐約即時報導
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布碌崙(布魯克林)市議員奧塞(Chi Ossé)。(美聯社資料照)
布碌崙(布魯克林)市議員奧塞(Chi Ossé)。(美聯社資料照)

布碌崙(布魯克林)市議員奧塞(Chi Ossé)22日)清晨在貝德福─史岱文森(Bedford-Stuyvesant)傑斐遜大道212號門外，為阻止遭地契詐騙的選民被驅逐，與到場執行驅逐令的警方發生衝突，隨後被紐約市警員按倒在地、銬上手銬逮捕，全程被在場民眾拍下影片。事發後，市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市議會議長梅寧(Julie Menin)均聯繫相關單位，表示「深感憂慮」。奧塞目前已獲釋並在醫院接受治療。

▲ 影片來源：Instagram＠chiosse（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

事發時，現場正舉行集會，支持者聚集聲援一名居住在此屋逾60年的住戶查林頓(Carmella Charrington)。警方表示，法警(city marshals)當天上午嘗試執行法院簽發的驅逐令，但遭抗議人士阻攔。法警便於上午7時42分呼叫市警增援，警方抵達現場後以「無法在抗議人群中執行法院命令」為由請求協助。警方多次警告人群散去未果後，強制逮捕了四人。

市議員奧賽官方社媒帳號發布的影片顯示，他與警員對峙時，大聲要求對方「放開他」，隨後被警員越過圍欄強行拖走，俯臥在地遭上銬逮捕。周圍聚集的民眾憤而高喊「你們在幹什麼？」、「不行！」等言詞。奧塞隨後被押送至市警79分局，被控「妨礙政府行政」及「妨害治安」兩罪，並發出傳票，毋須羈押候審。奧塞辦公室其後在社群媒體發文，呼籲布碌崙居民前往市警79分局要求釋放奧塞，並持續關注地契詐騙問題。下午4時，奧塞表示他已獲釋並在醫院接受治療。

陷入地契詐騙案的物業屋主查林頓向媒體透露，事發前一周她才剛經歷該房產相關的監護權案，她因未遵從法院命令被裁定藐視法庭，於本月初被收押至雷克島(Rikers Island)監獄六天。

產權糾紛起於2021年，一家名為「布碌崙門戶有限責任公司」(Brooklyn Gates LLC)的企業，與一名自稱擁有該房產部分產權的所謂家族成員簽訂協議。該公司由埃利奧特·安巴洛(Elliot Ambalo)、約瑟夫·安巴洛(Joseph Ambalo)兄弟及其合夥人瓦爾迪(Etai Vardi)共同經營，三人被指專門針對布碌崙快速仕紳化(Gentrification)的非洲裔及西語裔社區物業，趁屋主離世、繼承人分散之際，以遠低於市價的價格購入部分產權，再藉此逼走長期居民。

2023年，該公司終止了與聲稱擁有傑斐遜大道212號物業部分權者的協議。次年另一家名為「227集團有限責任公司」(227 Group LLC)的企業，以140萬元從數名據稱是家族成員的人手中購入該房屋。根據紐約州檢察長辦公室的定義，此種地契詐騙便是指房屋產權在屋主不知情或未授權的情況下遭到轉移，手段包括偽造文件、低價拋售或止贖詐騙等，往往使家庭蒙受跨世代財富損失。

本次遭到逮捕的奧塞為第36選區市議員，為長年反對地契詐騙的積極倡議者。

在奧塞遭捕後，曼達尼讚揚奧塞一直「站在打擊契約詐騙的前線」，並稱這一問題在其選區尤為嚴峻。梅寧則形容逮捕畫面「令人憂慮」，並稱辦公室正與奧塞團隊及市警保持聯繫，「確保他能安全、盡快獲釋」。

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