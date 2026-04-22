兩客機甘迺迪機場上空驚險擦身而過 FAA展開調查

兩架客機20日在甘迺迪國際機場(JFK Airport)進場降落期間一度距離過近，最後復飛避險，FAA已介入調查。(記者劉梓祁╱攝影)

聯邦航空總署(FAA)正在調查一起發生在紐約甘迺迪國際機場(JFK Airport)附近的驚險飛安事件。20日下午，兩架準備降落JFK的商用客機在進場期間一度距離過近，機上防撞系統隨即發出警報，空中交通管制員也緊急要求修正航向並爬升，兩架飛機最後都中止降落、重新拉起復飛，之後平安降落，未傳出人員傷亡。

根據FAA，涉事班機分別為Republic Airways執飛、代表美國航空營運的4464號班機，以及Jazz Aviation執飛、代表加拿大 航空營運的554號班機。當時兩機原本分別獲准降落JFK的平行跑道，但FAA指出，Republic 4464偏離原定進場路線，切入另一架客機的飛行航道，導致兩機在空中距離一度逼近。

FAA表示，兩架飛機當時最近距離約為垂直350英尺、水平0.62英里。兩機接近時，機上的防撞系統都發出警示，機師依照「解決通告」(resolution advisory)執行避讓操作；空管人員也立即要求其中一架航班爬升至3000英尺，以避免進一步衝突。從公開的空管錄音可聽見，管制員緊急指示「Jazz 554」爬升，隨後機師回報已收到TCAS警報。

涉事的Republic班機是自印第安納波利斯飛來，Jazz班機則由多倫多出發。兩架飛機在中止進場後，均於稍後安全降落。

目前FAA已著手調查Republic 4464為何偏離原定進場程序，以及當時空中與地面指揮是否還有其他因素，導致風險升高。FAA目前尚未對責任歸屬做出最終判定，但這起事件也再次引發外界對美國民航飛安的關注。