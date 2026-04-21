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男子布碌崙8大道襲擊性侵華女 被控多罪

記者馬璿／紐約即時報導
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20日晚間布碌崙(布魯克林)華社8大道發生一起性侵案件，一名男子尾隨一名華裔女子...
20日晚間布碌崙(布魯克林)華社8大道發生一起性侵案件，一名男子尾隨一名華裔女子後，當街襲擊並以手侵犯女子私處，導致該名女子身體多處受傷。(取自谷歌精景圖)

20日晚間布碌崙(布魯克林)華社8大道周邊發生一起性侵案件，一名男子尾隨一名華裔女子後，當街襲擊並以手侵犯女子私處，導致該名女子身體多處受傷。在警方扣押嫌犯後，嫌犯一度向警方稱是女子主動攻擊，最終在分局警員釐清情況後逮捕男嫌，並由布碌崙地區檢察官辦公室移送刑事法庭，指控該男子多項罪名。

當日晚間9時30分，一名身高五呎三的華裔女子在7大道60街670號前，被一名約有六呎高、戴著面罩的男子快步尾隨其身後，並在女子無預警時襲擊她。據警員形容，該名男子將手臂壓制住女子的上身不讓其行動，並以另一隻手隔著衣物以手指侵犯對方。受害女子隨即試圖反抗並擺脫嫌犯，但男嫌將她推倒在馬路上並準備逃離現場，導致女子的。

在衝突中，女子的手腕、雙手、手臂皆受傷，她忍著疼痛欲追趕並防止對方逃逸，但男嫌再次將其猛力推倒，導致女子再次出現多個傷口。

據現場目擊者指出，受害者在看見路邊有警車經過，立刻攔下警車求助，而男嫌也向警方反稱自己遭到女子攻擊，目擊者也表示，當下聽到男嫌不斷重複「我是猶太人、我是猶太人」等言論，但卻拒絕回答警方的問話。

救護車抵達現場後，發現女子身體有多處上中受傷，在被送往瑪摩利醫院接受檢查和治療後，雖無生命危險，但身心卻受到嚴重創傷，直至周二仍在接受檢查。

警方亦透露，男嫌被扣押至警局後仍辯解稱是女子襲擊他，但在與受害者合作與調查後，分局仍逮捕該男嫌，並在周二交由布碌崙地檢移送至刑事法庭過堂，目前已被指控多項罪名。

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布魯克林 華裔 8大道

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