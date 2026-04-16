紐約街頭上演「西部片」 騎警快馬追緝 擒獲命案逃犯

一名曾犯下命案的假釋犯搶奪路人皮包，紐約市警(NYPD)騎警隨即縱馬飛奔，最終將搶匪繩之以法。(圖片取自NYPD的X帳號)

15日上午，曼哈頓 上西區(Upper West Side)上演一場宛如西部電影的驚險追逐戰。一名曾犯下命案的假釋犯在光天化日之下搶奪路人皮包，不料正巧遇上紐約市警(NYPD)的馬隊；騎警隨即縱馬飛奔，在繁忙的車流與人行道間穿梭，最終將搶匪繩之以法。

據警方消息，現年44歲的費爾德(Felicia Field)於當日上午11時左右，在西72街與哥倫布大道(Columbus Ave)交口搶走一名女性的皮包後企圖逃跑。紐約市警的隨身攝影機畫面顯示，一名騎警當下高喊「警察！站住！不准跑！」，並策動名為「凱利」(Kelly)的 23 歲標準種馬(Standardbred)在人行道上疾馳。

逃犯一度企圖橫穿車流逃竄，但終究不敵快馬的速度，在街道中段被騎警截獲並隨即由趕到的支援警力逮捕。

這名逃犯的紀錄怵目驚心。2000年4月，當時年僅18歲的費爾德與男友及友人為了搶劫財物，在東紐約(East New York)攔下一輛計程車，並在過程中開槍射殺了43歲的司機洛佩茲(Saro Manuel Lopez)；死者當時是五個孩子的父親，該案曾震驚全紐約。

費爾德為此服刑25年，直到去年才獲得假釋。然而，光是今年她就已被捕三次，罪名包括拿剪刀威脅他人、襲擊以及盜竊價值900元的商品。

盡管費爾德前科累累，且此次涉及重竊罪(Grand Larceny)與冒充他人身分(False Impersonation)，但她在16日上午過堂後，隨即獲得監控保釋(Supervised Release)，在被捕不到24小時內便重獲自由。

這項裁決再次引發了社會對紐約市司法改革與公共安全的激烈討論。NYPD在社交媒體X上發文稱，「無論是徒步還是騎馬，我們的警員隨時待命」。以此表彰騎警的機敏反應，但面對「捉了就放」的司法循環，社區居民仍感到憂心忡忡。