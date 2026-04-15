殺豬盤詐騙13人 皇后區華女賠250萬、判囚120天

37歲女子楊Tiffany因涉及「殺豬盤」詐騙手法遭警方逮捕，在向受害者全額支付250萬元賠償後，並被判處監禁120天。紐約市警示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

皇后區 地方檢察官凱茲(Melinda Katz)15日宣布，參與「殺豬盤 」詐騙案的37歲貝賽(Bayside)女子楊Tiffany(Tiffany Yang，音譯），在向受害者全額支付250萬元賠償後，於日前被判處監禁120天。該案共影響全美13名受害者。凱茲表示，此類「殺豬盤」詐騙手法剝削性強，危害深遠，被告精心培養受害者信任後實施詐騙。

檢方指出，嫌犯透過網路與受害者建立關係，取得信任後誘導他們投資虛假資產，將他們引導到偽造的網站操作。這些網站會顯示虛構獲利，誘使受害者持續加碼投資，最終資金被轉入被告控制的多個空殼公司帳戶，受害者亦失去帳戶存取權，相關網站隨後關閉。

楊Tiffany於3月18日在皇后區高等法院承認三級重大竊盜罪，並於近日被判刑。除監禁120天外，法院並裁定她支付132萬8286.67元賠償金，沒收目前存於檢方託管帳戶中的117萬1710.33元現金，以及查扣的名牌手袋、手錶等奢侈品。上述賠償金已於本月9日全數支付，未來拍賣 所得亦將返還受害者。

根據案情，一名受害者於2023年3月在臉書上與名為「Lily List」的人士接觸，隨後轉至加密通訊軟體WhatsApp聯繫，並被引導至名為「Spread Ex Ltd」的投資平台。該網址與合法金融與博彩公司名稱相似，具有高度迷惑性。

受害者誤信為個人投資帳戶，於2023年3月至2024年2月間電匯13次。期間可登入網站查看帳戶，並顯示資產持續增長。然而當受害者嘗試提領資金時，發現無法操作，隨後網站完全消失。

調查顯示，其中一筆款項匯入與法拉盛77大道一處公寓2B室相關的摩根大通銀行(JP Morgan Chase)帳戶。紀錄顯示，至少97個帳戶、且多為企業名義登記於同一地址，包括多家足療店、美甲店及餐飲企業，且多筆交易已被確認為詐騙或遭匯款人撤回。

檢方進一步確認，2023年8月至2024年1月間，另有多名受害者將款項匯入該地址相關帳戶。市財政局房產紀錄顯示，被告為該公寓業主；另有一個登入相關帳戶的IP地址亦追溯至其貝賽住所。

2025年10月2日，檢方與紐約市警依法院核發的搜索令進入該處，當場逮捕持有未上膛的.45口徑手槍的楊Tiffany。現場並查獲大量銀行收據、本票、公司支票、金融卡，以及偽造的美國簽證與多本中美護照等物證。楊其後於同年10月7日因重大竊盜罪再度被捕。