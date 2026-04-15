我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓

紅龍蝦最受歡迎促銷優惠「無限蝦」 傳即將回歸

霍楚擬徵收「度假公寓稅」鎖定500萬元以上二套房

記者曹馨元╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
州長霍楚日前提議，推動針對在紐約市擁有價值500萬元以上「第二居所」的外地富豪徵...
州長霍楚日前提議，推動針對在紐約市擁有價值500萬元以上「第二居所」的外地富豪徵收額外附加稅。(取自州長辦公室)

隨著地方政府為如何彌補紐約市數十億元的預算缺口爭執不下，州長霍楚(Kathy Hochul)日前提議，推動針對在紐約市擁有價值500萬元以上「第二居所」的外地富豪徵收額外附加稅，即「度假公寓稅」(Pied-à-terre tax)。

該提案鎖定了紐約市內大量長期空置的豪華公寓。批評者指出，這些富有的買家並不以紐約為主要居住地，與在紐約全職生活、工作的居民相比，其整體稅負貢獻相對較低。

儘管附加稅的具體比例尚未敲定，但霍楚希望每年能藉此籌集5億元稅金，用於應對紐約市下一財政年度預計高達54億元的財政赤字。其幕僚指出，該稅收可能採取「累進制」(Sliding scale)，價值越高的物業稅率越高。

「紐約市是世界最偉大的城市，居住於此的人不應獨自承擔稅收負擔」，霍楚在聲明中表示，「如果你負擔得起價值500萬元、且一年中大部分時間空置的第二套房，你就有能力像其他紐約人一樣做出貢獻」。

霍楚此前堅定反對進步派市長曼達尼(Zohran Mamdani)針大企業或高收入者增稅的主張，擔心此舉會造成大批富人外遷。然而，度假公寓稅對她而言較易接受，因為這主要鎖定那些固定住址不在紐約、平時不繳納地方所得稅的群體。

根據2023年紐約市住房與空置調查，市內約有5萬9000個單位屬於「季節性、娛樂或偶爾使用」，其中多為曼哈頓高層建築中由外國投資者持有的空置豪宅。

這並非紐約首次嘗試徵收此稅。2014年及2019年皆有過類似提案，但均在房地產開發商的強力遊說下宣告失敗。開發商曾批評此舉是「對國際化城市的稅收壁壘」，會降低紐約的吸引力並導致富人拋售房產。

曼達尼對此表示讚賞，並表示「我們將對超級富豪和全球菁英徵稅」。此前其與霍楚在增稅立場上存在分歧，而度假公寓稅也被視為雙方在政治壓力與財政需求之間的折衷方案。

霍楚 曼哈頓 紐約市

上一則

參選北罕普斯狄鎮長 麥肖恩訪世報 主打建管改革與華語服務
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

勞工移民團體 籲力推富人稅、凍租金、全民托育

勞工移民團體 籲力推富人稅、凍租金、全民托育
拒絕曼達尼加稅、動儲備金 市議會提新財年替代預算案

拒絕曼達尼加稅、動儲備金 市議會提新財年替代預算案
現實碰撞…曼達尼承諾跳票、加稅受阻、人事懸缺

現實碰撞…曼達尼承諾跳票、加稅受阻、人事懸缺
紐約市議會找錢出奇招 考慮出租布碌崙大橋塵封密室

紐約市議會找錢出奇招 考慮出租布碌崙大橋塵封密室

熱門新聞

紐約中央車站發生持刀砍人兇案，圖為案發月台現場。(美聯社)

紐約中央車站驚爆持刀砍人 兇嫌遭警擊斃 3傷

2026-04-11 15:28
當晚約6時，嫌犯在109分局完成初步處理後被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

2026-04-08 19:42
62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克縣法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。(美聯社)

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

2026-04-08 14:25
聯邦醫療保險與醫療補助服務中心主管奧茲今年3月宣布對紐約州展開詐欺調查，近日坦承引用數據錯誤。(美聯社)

紐約遭醫療補助詐欺調查 川普政府承認誤用數據

2026-04-11 07:12
皇后區陽邊(Sunnyside)一項可負擔住房抽籤計畫即日啟動，共146套住房供民眾申請。(取自NYC Housing Connect)

西皇后區平價屋開抽 146套供申請 月租545元起入住

2026-04-13 13:20
長島一家按摩店在近日遭到警方突擊檢查，兩名報住在皇后區法拉盛的女子被捕。(取自谷歌地圖)

涉賣淫及無證按摩 紐約2華女被捕

2026-04-12 13:49

超人氣

更多 >
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我
福斯主播專訪搶先曝 川普親口說：伊朗戰爭「結束了」

福斯主播專訪搶先曝 川普親口說：伊朗戰爭「結束了」