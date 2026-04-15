霍楚擬徵收「度假公寓稅」鎖定500萬元以上二套房

州長霍楚日前提議，推動針對在紐約市擁有價值500萬元以上「第二居所」的外地富豪徵收額外附加稅。(取自州長辦公室)

隨著地方政府為如何彌補紐約市 數十億元的預算缺口爭執不下，州長霍楚 (Kathy Hochul)日前提議，推動針對在紐約市擁有價值500萬元以上「第二居所」的外地富豪徵收額外附加稅，即「度假公寓稅」(Pied-à-terre tax)。

該提案鎖定了紐約市內大量長期空置的豪華公寓。批評者指出，這些富有的買家並不以紐約為主要居住地，與在紐約全職生活、工作的居民相比，其整體稅負貢獻相對較低。

儘管附加稅的具體比例尚未敲定，但霍楚希望每年能藉此籌集5億元稅金，用於應對紐約市下一財政年度預計高達54億元的財政赤字。其幕僚指出，該稅收可能採取「累進制」(Sliding scale)，價值越高的物業稅率越高。

「紐約市是世界最偉大的城市，居住於此的人不應獨自承擔稅收負擔」，霍楚在聲明中表示，「如果你負擔得起價值500萬元、且一年中大部分時間空置的第二套房，你就有能力像其他紐約人一樣做出貢獻」。

霍楚此前堅定反對進步派市長曼達尼(Zohran Mamdani)針大企業或高收入者增稅的主張，擔心此舉會造成大批富人外遷。然而，度假公寓稅對她而言較易接受，因為這主要鎖定那些固定住址不在紐約、平時不繳納地方所得稅的群體。

根據2023年紐約市住房與空置調查，市內約有5萬9000個單位屬於「季節性、娛樂或偶爾使用」，其中多為曼哈頓 高層建築中由外國投資者持有的空置豪宅。

這並非紐約首次嘗試徵收此稅。2014年及2019年皆有過類似提案，但均在房地產開發商的強力遊說下宣告失敗。開發商曾批評此舉是「對國際化城市的稅收壁壘」，會降低紐約的吸引力並導致富人拋售房產。

曼達尼對此表示讚賞，並表示「我們將對超級富豪和全球菁英徵稅」。此前其與霍楚在增稅立場上存在分歧，而度假公寓稅也被視為雙方在政治壓力與財政需求之間的折衷方案。