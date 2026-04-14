我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 洛加大狼醫承認13項性侵 5000病患稱受害

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

涉槍殺7月大女嬰致死 紐約2嫌落網遭控罪

記者顏潔恩╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
涉嫌槍殺七歲女嬰的兩名嫌犯目前均已落網。(市警提供)
涉嫌槍殺七歲女嬰的兩名嫌犯目前均已落網。(市警提供)

紐約市布碌崙(布魯克林)威廉斯堡1日發生一起致命槍擊案，造成一名僅七個月大的女嬰Kaori Patterson-Moore在街頭遭流彈擊中頭部不治；此案件的第二名嫌犯也已落網，14日送往法庭過堂，兩嫌均被控二級謀殺、意圖謀殺、危害兒童福利以及攻擊罪名。

槍案發生於1日下午1時20分，在Moore街與Humboldt街交界處，當時女嬰坐在嬰兒車內，由母親推著嬰兒車外出，突然槍聲響起；嬰兒的母親、父親以及兩歲的哥哥跑進附近一家雜貨店避難，不料女嬰早已中彈，儘管送往附近的Woodhull醫院搶救，但最終不治身亡。

據警方初步調查，這起案件與幫派鬥爭有關，子彈當時也擦傷了女嬰的兩歲哥哥；該案涉及兩名嫌疑人，他們在犯案後騎著電動車沿Humboldt街向北逃離；監控畫面顯示，他們逆向行駛在單行道上，隨後與一輛汽車相撞，兩人被拋飛下車。

根據監控錄像，涉嫌開槍的乘客摔得很重，他被送往醫院後，因另一宗家庭暴力相關案件被警方拘留，他的身分被公布為21歲的格林(Amuri Greene)；與此同時，警方仍在追捕駕駛電動車的另一名嫌犯。

經過近兩周的追捕後，警方終於逮捕另一名嫌犯、負責駕電動車的18歲羅德里格斯(Matthew Rodriguez)；他14日引渡至國王郡高等法院過堂時表示不認罪，「不是我幹的，我根本不知道會發生這樣的事，這不是我的錯，扳機又不是我扣的。」

據悉，兩人均被控二級謀殺、企圖謀殺，危害兒童福利、以及攻擊罪名；格林將於15日過堂，倘若兩人的二級謀殺罪名成立，最高可面臨25年至終身監禁的處刑。

布魯克林 槍擊 紐約市

上一則

曼達尼推「市營雜貨店」解糧食負擔危機 目標5區各開1家
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約布碌崙8大道華社連續發生兩起涉及青少年的搶劫案

紐約布碌崙8大道華社連續發生兩起涉及青少年的搶劫案
紐約法拉盛深夜槍擊兩人受傷 皇后區同日再發生兩案致1死

紐約法拉盛深夜槍擊兩人受傷 皇后區同日再發生兩案致1死
致4死縱火嫌犯 遭控謀殺罪

致4死縱火嫌犯 遭控謀殺罪
法拉盛奪命火災華人4死 縱火嫌犯落網被控8項謀殺

法拉盛奪命火災華人4死 縱火嫌犯落網被控8項謀殺

熱門新聞

紐約中央車站發生持刀砍人兇案，圖為案發月台現場。(美聯社)

紐約中央車站驚爆持刀砍人 兇嫌遭警擊斃 3傷

2026-04-11 15:28
當晚約6時，嫌犯在109分局完成初步處理後被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

2026-04-08 19:42
62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克縣法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。(美聯社)

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

2026-04-08 14:25
聯邦醫療保險與醫療補助服務中心主管奧茲今年3月宣布對紐約州展開詐欺調查，近日坦承引用數據錯誤。(美聯社)

紐約遭醫療補助詐欺調查 川普政府承認誤用數據

2026-04-11 07:12
長島一家按摩店在近日遭到警方突擊檢查，兩名報住在皇后區法拉盛的女子被捕。(取自谷歌地圖)

涉賣淫及無證按摩 紐約2華女被捕

2026-04-12 13:49
皇后區法拉盛艾利大道(Avery Ave)縱火命案持續引發關注。其中一名62歲女性死者明女士，已於9日在紐約完成火化。(記者高雲兒／攝影)

獨家/法拉盛縱火案台灣遇難者今火化 無親人在美 骨灰將返台與母團聚

2026-04-09 18:03

超人氣

更多 >
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」
冬奧冰后劉美賢賽後「不務正業」近期在MV中客串

冬奧冰后劉美賢賽後「不務正業」近期在MV中客串
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費
「你不是上帝，越界了」 川普褻瀆耶穌 保守派罕見群轟

「你不是上帝，越界了」 川普褻瀆耶穌 保守派罕見群轟