涉槍殺7月大女嬰致死 紐約2嫌落網遭控罪

涉嫌槍殺七歲女嬰的兩名嫌犯目前均已落網。(市警提供)

紐約市 布碌崙(布魯克林 )威廉斯堡1日發生一起致命槍擊 案，造成一名僅七個月大的女嬰Kaori Patterson-Moore在街頭遭流彈擊中頭部不治；此案件的第二名嫌犯也已落網，14日送往法庭過堂，兩嫌均被控二級謀殺、意圖謀殺、危害兒童福利以及攻擊罪名。

槍案發生於1日下午1時20分，在Moore街與Humboldt街交界處，當時女嬰坐在嬰兒車內，由母親推著嬰兒車外出，突然槍聲響起；嬰兒的母親、父親以及兩歲的哥哥跑進附近一家雜貨店避難，不料女嬰早已中彈，儘管送往附近的Woodhull醫院搶救，但最終不治身亡。

據警方初步調查，這起案件與幫派鬥爭有關，子彈當時也擦傷了女嬰的兩歲哥哥；該案涉及兩名嫌疑人，他們在犯案後騎著電動車沿Humboldt街向北逃離；監控畫面顯示，他們逆向行駛在單行道上，隨後與一輛汽車相撞，兩人被拋飛下車。

根據監控錄像，涉嫌開槍的乘客摔得很重，他被送往醫院後，因另一宗家庭暴力相關案件被警方拘留，他的身分被公布為21歲的格林(Amuri Greene)；與此同時，警方仍在追捕駕駛電動車的另一名嫌犯。

經過近兩周的追捕後，警方終於逮捕另一名嫌犯、負責駕電動車的18歲羅德里格斯(Matthew Rodriguez)；他14日引渡至國王郡高等法院過堂時表示不認罪，「不是我幹的，我根本不知道會發生這樣的事，這不是我的錯，扳機又不是我扣的。」

據悉，兩人均被控二級謀殺、企圖謀殺，危害兒童福利、以及攻擊罪名；格林將於15日過堂，倘若兩人的二級謀殺罪名成立，最高可面臨25年至終身監禁的處刑。