紐約法拉盛深夜槍擊兩人受傷 皇后區同日再發生兩案致1死

法拉盛109分局轄區10日深夜發生槍擊事件，一男一女中彈受傷，所幸目前情況穩定。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 109分局轄區10日深夜發生槍擊 事件，一男一女中彈受傷，所幸目前情況穩定。警方同時表示，當天皇后區 多地接連發生槍案，累計至少造成一人死亡、二人受傷，案件仍在調查中。

警方指出，該起夜間槍擊發生於10日晚上11時51分左右，地點位於15大道124-15號一帶。911接報稱有兩人中槍，警員到場後發現，一名19歲女子臉部及頸部遭子彈擦傷，另一名20歲男子腹部中槍。急救人員隨後將兩人送往紐約皇后區長老會醫院救治，目前傷勢穩定。

警方表示，涉案嫌犯為一名身穿全黑衣物的男子，案發後徒步逃離現場，目前尚未有任何人被捕。至11日中午，警員持續在場蒐證與調查。

除該案外，皇后區10日稍早已發生兩起槍擊事件。當日上午約11時30分，傑克遜高地(Jackson Heights)85街與37大道交界處傳出多聲槍響，警方隨即封鎖現場調查，並由緊急服務小組（ESU）在現場發現多枚彈殼。據警方描述，兩名西語裔男子騎乘機車逃離現場。事發時，附近民眾一度緊急躲避，急救人員隨後為在場人員檢查情況，未有受傷報告。

當日下午約2時15分，位於梅里克大道(Merrick Blvd)的斯皮格納公園(Archie Spigner Park)附近再發生槍擊，一名49歲男子中槍後被送往醫院搶救，最終不治身亡。警方表示，嫌犯為一名非裔男子，案發後騎乘公共租賃單車Citi Bike向南逃離。

目前，三起槍擊案件均在進一步調查中。警方呼籲知情民眾提供線索，以協助破案。民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。