紐約白石鎮工業倉庫5級火警灌救中 濃煙刺鼻居民不敢開窗

周邊多名目擊者回憶，當晚火勢之大遠超預期。(讀者提供)

紐約皇后區 白石鎮(College Point)一處大型工業倉庫10日晚間突發五級大火，火勢迅速蔓延並持續燃燒整夜。至11日中午，現場仍有大量消防人員持續灌救，濃煙未散，空氣中瀰漫刺鼻氣味，周邊居民憂心健康風險，不少人選擇緊閉門窗、減少外出。

火災現場仍有濃煙。(記者高雲兒╱攝影)

根據市消防局消息，火警發生於10日晚約7時30分，地點位於130街的20大道與22大道之間的一棟大型倉庫。該建築為兩層結構，占地超過6萬4000平方呎，內部被分隔為多個區域，增加了火場搜索與滅火難度。

消防人員在接報後數分鐘內趕抵現場，初步進入建築內部搜索，確認無人受困後，隨即撤出並改從外部救火。由於火勢猛烈且建築內可燃物極多，消防局動員大規模人力與設備應對，最高峰時出動多達八部雲梯車，從四面包圍建築進行高空灌救，總計近300名消防與急救人員參與救援。

消防局助理局長邁耶斯(Mike Meyers)表示，起火建築內部堆放大量木材，等同於「室內木材場」，燃料體積龐大，使火勢迅速擴大且持續時間長，「火場內部的燃燒條件極為嚴峻」。

現場畫面顯示，火勢在夜間一度猛烈翻騰，濃煙直衝高空，甚至飄散至數哩之外。煙霧隨風北上，一度影響威徹斯特郡部分地區，當地警局也因此發布通告，提醒居民可能聞到火災氣味。

周邊多名目擊者回憶，當晚火勢之大遠超預期。「水量和火勢比起來太小了，怎麼灑都壓不住。」一名在附近工作的民眾說。另有居民表示，濃煙幾乎覆蓋整個街區，「根本不敢開窗，怕煙直接灌進家裡」。

截至11日中午，火場仍未完全撲滅，現場約有10輛消防車持續對建築進行灑水降溫與清理餘火。雖然主要火勢已受到控制，但濃煙仍間歇性冒出，現場空氣中瀰漫刺鼻氣味，令周邊居民感到不適與不安。，

消防局表示，此次火警未造成人員傷亡，包括消防員、急救人員及民眾均無人受傷，屬不幸中之大幸。不過，由於建築結構複雜且內部燃料充足，後續清理與調查工作仍需時間。截至目前，起火原因仍在調查中，相關單位將進一步釐清是否涉及電氣故障、人為因素或其他潛在風險。

現場畫面顯示，火勢在夜間一度猛烈翻騰，濃煙直衝高空，甚至飄散至數哩之外。(取自FDNY)

現場畫面顯示，火勢在夜間一度猛烈翻騰，濃煙直衝高空，甚至飄散至數哩之外。(取自FDNY)