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川普評曼達尼百日施政 提三建議讓紐約「煥然一新」

記者范航瑜／紐約即時報導
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圖為曼達尼去年11月在白宮會晤川普總統。(路透)
圖為曼達尼去年11月在白宮會晤川普總統。(路透)

在市長曼達尼(Zohran Mamdani)執政滿百日之際，川普總統10日提出三項建議，呼籲紐約市降低稅收、整頓市容，並藉助聯邦力量打擊犯罪，稱唯有如此方能讓這座城市「煥然一新」，遏止人口外流。

川普在接受「紐約郵報」專訪時直言：「必須降低稅收，否則所有人都會離開，事情就是這麼簡單。」他指出，市容問題同樣刻不容緩，尤其是曼哈頓，「現在城市看起來不太好，必須清理整頓，把它打理好」。此外，川普強調應藉由聯邦政府介入來遏制犯罪：「要遏止犯罪，就要讓聯邦政府幫忙。這三點很關鍵。」

川普與曼達尼自去年11月在白宮橢圓形辦公室首次會面後，兩人關係維持出人意料的和諧。儘管曼達尼至今仍多次公開稱川普為「法西斯」，川普在評價其百日施政時對此隻字未提。兩人的關係並非一開始便如此平順，去年市長選舉前，川普曾多次砲轟曼達尼，斥之為「共產主義者」，公開背書其政敵、以獨立人士身分參選的前州長葛謨(Andrew Cuomo)。但曼達尼在上任後積極尋求與川普在特定議題上合作，住房政策便是切入口之一。

今年2月27日，曼達尼赴白宮與川普私下會面，提出一項涉及210億元聯邦補助的住房計畫，擬在皇后區陽邊(Sunnyside)鐵道上方興建平台，新增1萬2000戶住宅。市長發言人事後透露，川普對此構想「反應積極」。

曼達尼9日晚間接受NY1訪問時，也暗示兩人未來可能在紐約本地再度會面。「我已經在白宮見過總統，」他說，「我相信總統某個時候會來紐約市，我們也會在這裡見面。」10日接受POLITICO訪問時，曼達尼也援引歷史先例為雙方合作定調。他表示，在第一次會面時便向川普提及自己對前市長拉瓜地亞(Fiorello La Guardia)與羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)的欽佩，並指出拉瓜地亞之所以能推動眾多市政成果，很大程度上有賴於他與聯邦政府的緊密關係。他說，「城市若要應對眼前規模龐大的挑戰，同樣需要與聯邦政府攜手合作」。

白宮 聯邦政府 紐約市

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