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一卷紙巾成破案關鍵 紐約長島吉哥灘命案證物細節曝光

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一卷紙巾成破案關鍵 紐約長島吉哥灘命案證物細節曝光

記者戴慈慧／紐約即時報導
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紐約長島連環命案隨嫌犯霍伊爾曼認罪逐步明朗，檢方9日披露更多關鍵證據細節。(美聯...
紐約長島連環命案隨嫌犯霍伊爾曼認罪逐步明朗，檢方9日披露更多關鍵證據細節。(美聯社)

紐約長島吉哥灘(Gilgo Beach)連環命案隨嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)認罪逐步明朗，檢方9日披露更多關鍵證據細節，其中一項看似普通的日用品—Bounty品牌紙巾，被指為串聯案件的重要線索之一。

檢方指出，22歲受害者沃特曼(Megan Waterman)2010年6月失蹤，同年12月其遺體在吉哥灘被發現。調查人員在其口中發現一團捲起的Bounty紙巾，成為後續鑑識的重要物證。

進一步分析顯示，該紙巾具有特定壓紋圖案，為Bounty專門供應給連鎖倉儲商BJ’s Wholesale Club的款式，且僅在2010年前後流通。這一細節大幅縮小了來源範圍。

警方其後在嫌犯霍伊爾曼住處搜查時，發現一張購自BJ’s的收據，其中所列Bounty紙巾的商品編號，與該特殊圖案完全一致。檢方表示，這讓調查人員得以確認，該類紙巾確實曾由被告購買。

更關鍵的是，警方在其辦公室抽屜中發現一小塊相同圖案的紙巾樣本，與案發現場的紙巾完全吻合。檢方指出，該紙巾被嫌犯保留下來長達十多年，被認為是一種「紀念物」，原本將在審判中作為直接證據，證明其與該起命案之間的關聯。

辦案人員表示，這類日常物品本身並不具直接指認功能，但透過來源、流通時間與物理特徵的交叉比對，可以在不同證據之間建立高度關聯。當這些細節與其他證據重疊時，便能形成指向特定嫌犯的證據鏈。

除紙巾外，本案更具決定性的證據仍來自DNA與微量物證。警方在部分受害者身上發現的頭髮，經鑑識比對後與霍伊爾曼及其家人存在關聯，成為鎖定其身分的重要突破。調查人員其後再從其丟棄的食物殘留中取得DNA樣本，進一步確認其與案件的直接連結。

檢方表示，整起案件的證據並非來自單一突破，而是由多項細節逐步累積，包括拋棄式手機通聯紀錄、車輛線索、數位搜尋紀錄，以及這類日常物品的交叉比對。透過這些看似零散的資訊，調查人員逐步重建嫌犯行蹤與作案模式，最終形成完整證據鏈。

此案也顯示，在調查中，破案關鍵往往不在單一重大證據，而是來自於一連串微小細節的累積。從頭髮到紙巾，這些看似不起眼的物件，最終成為拼湊真相的重要線索。

長島

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