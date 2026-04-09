獨家/法拉盛縱火案台灣遇難者今火化 無親人在美 骨灰將返台與母團聚

皇后區法拉盛艾利大道(Avery Ave)縱火命案持續引發關注。其中一名62歲女性死者明女士，已於9日在紐約完成火化。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛 艾利大道(Avery Ave)縱火命案嫌犯於9日過堂，案件細節逐步明朗，遇難者後事安排亦同步展開。其中一名62歲女性死者明女士，已於9日在紐約完成火化，其骨灰預計於近日整理後送返台灣，由家屬接回安置。

據慈濟 志工范師姐表示，明女士來自台灣，其母親馮姓長者現年85歲，長期為台灣佛教慈濟基金會關懷個案。馮姓母親年事已高，仍需獨自照顧一名長年臥床的次女，家庭經濟主要仰賴政府補助，以及遠在美國的長女明女士支持。

范師姐指出，明女士多年來在紐約生活，與母親保持穩定聯繫，「幾乎每周都會打兩通電話回家報平安」，成為母親最重要的精神依靠。然而自3月17日起，電話突然中斷，令遠在台灣的母親深感不安。經家屬與相關單位多方查找，直至3月24日深夜，才由駐紐約台北經濟文化辦事處確認，明女士已於3月16日法拉盛火災中不幸罹難。

范師姐表示，噩耗傳來後，家屬悲痛萬分。馮姓母親最大的心願，是讓女兒「落葉歸根」，將骨灰送返台灣安置。然而，由於母親需長期照顧病女、無法出國，加上經濟條件有限，後事處理一度面臨困難。

在此情況下，台美兩地多個機構與志工接力協助。據了解，紐約華人善終基金會透過與殯儀館合作，提供入殮與火化服務，原本約3700元的費用，經全福殯儀館負責人、華人善終協會相關人士了解情況後，決定予以補助免除，使後事得以順利進行。

范師姐表示，明女士遺體已於8日領出，並於9日完成火化。目前骨灰返台相關手續仍在辦理中，尚需取得家屬授權並完成跨境運送程序，各方正持續協調，希望盡快完成其「回家」的最後一程。

她補充，目前家屬尚未就後續法律行動作出明確決定。一方面，火災原因與責任仍待進一步釐清；另一方面，家屬身處台灣，短期內難以前來美國處理相關事宜，後續是否透過法律途徑尋求賠償，仍需觀察案件進展及相關協助資源。

本案發生於3月16日中午，位於法拉盛艾利大道的一棟三層住宅發生火災，造成包括明女士在內的四人死亡，另有多人受傷。市法醫辦公室已將四名死者死因裁定為「他殺」，警方並於8日拘捕一名嫌犯，指案件涉及縱火。