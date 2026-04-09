澳籍華裔招穎思 將出任紐約古根漢美術館館長

招穎思(左)2022年在赫希洪花園動土典禮致詞，時任第一夫人吉兒拜登(右一)出席。(美聯社資料照)

擔任華府 赫希洪博物館和雕塑園(Hirshhorn Museum and Sculpture Garden)館長逾十年的澳籍華人招穎思(Melissa Chiu)，9日宣布將於9月1日起出任紐約市 古根漢美術館(Solomon R. Guggenheim Museum)館長的新職；據悉，她是過去兩年中第四位離開史密森尼(Smithsonian)集團旗下博物館的館長，也是川普政府試圖重整該機構21間博物館與文化中心網絡之際，最近一位離職的高層人員。

「這是我夢寐以求的工作」，54歲的招穎思談及新職時說道，她將向目前擔任古根漢美術館與基金會館長兼執行長的韋斯特曼(Mariët Westermann)匯報工作，後者當前正在重組著管理團隊；她也補充道，在華府的工作壓力並非是她加入古根漢美術館的原因，「無論什麼情況我都會接受這份新工作，我也對自己在赫希洪博物館留下的成就充滿信心。」

招穎思表示，在赫希洪博物館任職期間籌集近2.5億元資金，並將董事會規模擴大至原來的三倍，並首次納入國際董事成員；她任內的最後一項重要成果，便是雕塑花園的改造工程，預計將於10月開放，此外她也嘗試開拓新的收入來源，包括推出在MTV與Smithsonian Channel播出的真人秀競賽節目「The Exhibit」。

在此次人事安排中，韋斯特曼將從紐約館的日常營運中抽身，轉而統籌義大利威尼斯、西班牙畢爾包(Bilbao)以及正在阿布達比建設中的全球博物館體系，她的新頭銜為古根漢基金會館長兼執行長。

韋斯特曼在近月來，已任命新的募款主管與財務長，以改善博物館的財務狀況，該館近年受新冠疫情後國際旅客減少，並數次經歷裁員與收入下滑；該館目前的捐贈基金規模遠低於同業的大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)和現代藝術博物館(MoMA)。

將紐約館的日常管理交由招穎思後，韋斯特曼將主導古根漢在阿布達比的開館工作，該項目已歷經20年多次延宕，目前預計於未來一年內開放；儘管近期美伊交火，但工程仍持續進行。

根據介紹，招穎思出生於澳洲北領地(Northern Territory)達爾文(Darwin)，曾在紐約亞洲協會(Asia Society)擔任館長十年，是當代亞洲與亞裔 美國藝術領域的權威人物，她在2005年獲得有關中國實驗藝術的博士研究；加入亞洲協會前，她曾是在澳洲雪梨亞澳藝術中心(Asia-Australia Arts Centre)的創始館長，並在澳洲獲得藝術歷史學博士學位和藝術管理碩士學位。