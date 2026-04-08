熊貓外賣違規87.5萬元和解 紐約逾380家移民餐廳獲償

熊貓外賣平台因違規收費遭市府重罰逾87萬元，逾380家移民餐廳獲償。圖為一名華裔工人在皇后區法拉盛為熊貓外賣送餐。(路透)

主攻亞裔社區的外賣平台「熊貓外賣」(HungryPanda)因違反紐約市外賣平台服務費上限法規，8日與市府達成逾87萬5000元和解協議，須向全市逾380家餐廳賠償，並繳納民事罰款。這是市消費者及勞工保護局(DCWP)首次就違反費用上限法規，對外賣平台採取執法行動。負責經濟正義的華裔 副市長蘇維思(Julie Su)當天接受本報專訪透露，受影響的餐廳，大多數為華人 或亞裔移民 經營。

調查發現，熊貓外賣以多種手法規避法規，包括將多項收費捆綁為單一項目、頻繁更改費用名稱，以及將非法超收費用偽裝成「推廣扣減」，在部分個案中向餐廳收取數千元不法費用。據和解協議，熊貓外賣須向逾380家餐廳支付逾58萬元賠償，另繳逾29萬4000元民事罰款及費用。此外，平台須遵守費用上限規定、向餐廳清晰披露收費明細、建立內部合規政策及培訓機制，並每年提交合規聲明。

蘇維思接受本報訪問表示，調查起因是有多家餐廳反映問題，DCWP得悉後決定介入。她指出，熊貓外賣的違規手法並不僅針對華人餐廳，但語言障礙確實令移民業者更難了解自身權益與法規內容，讓平台有機可乘。她說，「小商家每天都承受極大壓力，擔心客人是否滿意、能否應付基本開銷。但你們不應該還要擔心，與你合作的公司還在違法欺騙你，這是我們想傳達的最核心訊息」。蘇維思透露，此次380多家獲賠餐廳中，大多數由華人或亞裔移民經營。

紐約市現行外賣平台服務費上限規定，外送服務不得超過15%，基本服務(包括訂單處理及平台上架)不得超過5%，電子付款手續費不得超過3%。熊貓外賣此前亦捲入另一宗集體訴訟案和解，今年稍早與另外兩家外賣平台Uber Eats及飯糰(Fantuan)合共支付500萬元，就違反市府外賣員最低薪酬規定，向逾4萬9000名外賣員作出賠償及繳付罰款。

蘇維思提醒餐廳業者，紐約市法律對外賣平台收費設了明確上限，業者應主動了解相關權益。「若發現帳單上出現不明新費用，無論名目為何，都應立即舉報，因為熊貓外賣正是不斷更換費用名稱來混淆視聽」。

熊貓外賣是一家定位海外華人和留學生市場的中餐外送平台，2017年由中國留學生劉科路在英國諾丁漢創立，隨後向北美、澳洲和日韓拓展，目前註冊用戶數百萬。該公司曾獲得多輪海外風投資金，並收購澳洲和紐西蘭本地的華人外賣服務平台以擴大市場。