布碌崙華人五金店遭三級大火焚毀 百萬貨品燒光

火災現場濃煙滾滾。(FDNY提供)

布碌崙(布魯克林 )波羅園(Borough Park)一家華人 五金店7日晚突遭三級大火焚毀，店主損失慘重。在撲滅大火的過程中，有一名消防員受輕傷，沒有其他傷亡報告。

這家失火的五金店位於漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Pkkwy)交60街附近，那裡距離8大道 華社很近，有眾多華人商鋪和住家。消防部門介紹，7日晚大約7時45分，大火突然從位於漢密爾頓堡大道6007號的一棟三層住宅的地下室燃起，很快蔓延到一樓。五金店佔據了這棟住宅的一層和地下室。這場火災很快演變成一場三級大火，當時失火五金店濃煙滾滾，從幾個街區外就能看到。共有將近200名消防員和急救人員趕到火災現場，消防員花了幾個小時，到晚11點以後才控制住火勢。

這家五金店著火時，員工已經下班回家，所以當時店裡沒有任何人。據推測是地下室電路老舊，引發了這場火災。馬路對面一家中餐館的陳小姐說，她昨晚正在上班，突然發現屋外燈光閃爍，出門才看到不遠處的五金店著火了，周圍停著好幾輛消防車，消防員正在奮力撲滅大火。陳小姐說當時的煙非常大。

8日上午，仍有身著「緊急服務」的人員在火災現場清理垃圾。據現場一位五金店店主的朋友介紹，起火建築的房東和五金店店主都是華人，這家五金店是2020年開的，有六年歷史了，房東和店主都買了保險；不過店裡的貨，包括地下室和一樓的貨基本上都燒光了，這些貨價值數十萬，甚至上百萬元，店主損失慘重。火災現場門外堆著一些銅管和鋅管，據這位朋友介紹，這是店主從店內隔間「搶救出來」的為數不多的貨物。

火災發生後，州眾議員鄭永佳趕到了現場，據他介紹，火災建築內的受災住戶被紅十字會安置到了臨時的住處。州參議員陳學理辦公室的工作人員也趕到火災現場，幫助處理善後事宜。陳學理呼籲居民保持警覺，做好預防火災的措施。

火災現場的門外堆放著一些管材。(記者胡聲橋╱攝影)

緊急服務人員在火災現場清理垃圾。(記者胡聲橋╱攝影)

消防員在波羅園一家華人五金店奮力撲滅大火。(FDNY提供)