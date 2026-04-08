長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克縣法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。(美聯社)

震驚全美的長島吉哥灘(Gilgo Beach)連環殺人案8日出現重大轉折。62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州 蘇福克縣法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。

霍伊爾曼當天原以例行聽證身份出庭，案件原定於今年秋季開審。但在庭上，他不僅對已被起訴的七宗謀殺全部認罪，亦承認另一宗尚未正式起訴的命案。法官逐一宣讀指控時，霍伊爾曼均回應「認罪」，並確認其決定出於自願，理解此舉等同放棄包括上訴在內的多項權利。

檢方在庭上詢問部分作案細節時，霍伊爾曼承認曾以勒頸方式殺害多名受害者，包括巴特勒米(Melissa Barthelemy)、沃特曼(Megan Waterman)及科斯特洛(Amber Costello)等人。整個過程中，他神情平靜，語氣冷靜。

辯護律師布朗(Michael Brown)表示，檢方掌握的DNA證據對被告極為不利，是促使其認罪的關鍵因素之一。他指出，被告亦考慮避免受害者家屬在審判中再次承受創傷，以及減輕自身家庭所面對的壓力。根據協議內容，霍伊爾曼將配合聯邦調查局(FBI )行為分析部門提供相關資訊。

該案可追溯至2010年，警方在長島南岸吉哥灘一帶陸續發現多名女性遺骸，引發全國關注。案件多年未有重大突破，直至2023年霍伊爾曼被捕，調查才取得進展。檢方指出，八名受害者中有七人遺體在吉哥灘附近被發現，另一人位於南安普敦(Southampton)；其中六人為性工作者，曾透過網路平台招攬客戶。

庭審當日現場氣氛壓抑，旁聽席與溢出房間擠滿媒體與公眾，不少人對被告突然認罪感到震驚。有旁聽者低聲表示：「他承認了。」隨著約20分鐘的程序結束，這宗困擾長島社區長達數十年的重大命案也迅速畫下句點。

被告前妻艾勒魯普(Asa Ellerup)庭外短暫發言稱，受害者家屬所經歷的痛苦「難以估量」，並呼籲外界尊重其家庭隱私。代表家屬的律師則指出，此案已對長島社區造成長期創傷，「沒有任何結果能真正減輕這份痛苦」。

目前，案件中仍存在部分未解身分的受害者，引起包括亞裔 社區在內的關注。2024年9月，蘇福克郡地檢署曾公布一名在吉爾戈海灘發現的「亞裔無名氏」死者畫像。調查顯示，死者為一名亞裔男性，年齡約17至23歲，可能來自中國南方，生前疑似從事性工作，且被發現時身著女裝。當局當時懸賞2500元，呼籲亞裔社區提供線索，以協助確認其身分。