李修頓有望接掌司法部？紐約共和黨人支持 霍楚這麼說

環保署長李修頓(Lee Zeldin)目前位居川普的口袋名單之首，有望接掌司法部。(本報檔案照)

川普總統日前宣布免除司法部 長邦迪(Pam Bondi)的職務，由副司法部長布蘭奇(Todd Blanche)暫代，多家媒體看好現任環保署長(Environmental Protection Agency)、紐約州 2022年共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)有望接掌司法部。紐約州部分共和黨人士對此表示支持，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)則表示留給民眾自行判斷。

據紐約時報、CNN等報導，川普解雇邦迪，因她在處理已定罪淫魔艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)檔案手法拙劣，引發兩黨與民眾批評。此外，川普也對邦迪在調查包括紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)在內的部分民主黨人士態度不積極強烈不滿。

多位內部人士表示，李修頓目前位居川普口袋名單之首，是成為下一任司法部長的最熱門人選。不過在考慮正式人選期間，川普已任命他的前私人律師及副司法部長布蘭奇(Todd Blanche)為代理司法部長。

另有傳聞稱，川普也在考慮現任華盛頓特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Ferris Pirro)出任司法部長。皮洛也是紐約人，曾在2005年競選紐約州檢察長，但當時敗給了葛謨(Andrew Cuomo)。

紐約州部分共和黨人表示對李修頓領導司法部樂觀其成。City & State報導，曾與李修頓一同在州參議會代表長島、並協助過他競選活動的前州參議員博爾(Phil Boyle)表示，「我們認為他會是一個非常出色的人選，有關李修頓，有一點很明確：一旦他下定決心，就不會退縮。他在任何職位上都展現出領導力」。

在2022年州長選舉中以約六個百分點的優勢戰勝李修頓的現任州長霍楚表示，「川普會希望他的司法部長具備什麼條件？這個問題，我就交給你們自己判斷吧」。

李修頓在長島出生長大，曾任軍官、國會議員與州參議員，也曾在美軍法務部門(JAG Corps)擔任聯邦檢察官。他一直是川普的重要盟友，並在2019年首次彈劾聽證中成為最積極的辯護者之一。不過儘管李修頓從政履歷豐富，但法律資歷卻相對有限，若獲提名，預料將在參院司法委員會面臨嚴格審查，他需為自己作為軍事檢察官的經驗及「非司法部體系出身」辯護。