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紐約州藝術獎學金開放申請 最高2000元 資助6至12年級學生

記者曹馨元／紐約即時報導
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紐約州2026年度「帝國州藝術獎學金計畫」現已開放申請，將撥款最高2000元支持...
紐約州2026年度「帝國州藝術獎學金計畫」現已開放申請，將撥款最高2000元支持學生參加夏季藝術教育課程。圖為示意圖。(本報檔案照)

紐約州教育廳(NYSED)6日宣布，2026年度「帝國州藝術獎學金計畫」(Empire State Arts Scholarship Program)現已開放申請；該計畫旨在消除經濟障礙，為全州6至12年級有需求的學生提供最高2000元資助，支持其參加紐約境內的夏季藝術教育課程。

據州府信息，該獎學金主要面向家庭經濟困難的青少年，資助範圍涵蓋舞蹈、音樂、視覺藝術、媒體藝術及戲劇。州教育廳表示，藝術教育對學生的學業成就、社交及長期發展至關重要，此計畫特別優先考慮資源匱乏社區，確保背景不同的學子都能獲得平等的藝術專精機會。

州教育委員會主席楊格(Lester W. Young Jr.)指出，藝術教育能培養學生的自信與成就感，「這些技能不論在課堂內外都受益終身」。州教育專員羅莎(Betty A. Rosa)則強調，藝術並非僅是課外活動，更是培養學生全面發展的關鍵。

申請人需為在紐約州內就讀6至12年級的紐約州居民；為證明家庭經濟困難，學生須滿足參與學校免費或減價午餐、領取糧食券(SNAP)等政府經濟援助計畫。

獎學金金額為每位學生最高2000元，僅可用於支付紐約州境內經核准的藝術課程學費。課程須為團體教學，由學校、藝術中心、博物館等具社會信譽的組織舉辦。

教育廳強烈建議學生在提交獎學金申請前，先確認已獲得所選藝術課程的錄取通知。申請須由家長或法定監護人透過教育廳官網完成線上填寫。一旦獲准，獎學金將由教育廳直接匯給課程組織方。

申請將於即日起開放至4月24日(周五)，申請連結為https://shorturl.at/OlVev。如有疑問，可致電518-474-8773，或發送電子郵件至[email protected]

紐約州

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