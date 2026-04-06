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紐約白石鎮華男喜中100萬彩票 華埠雜貨店售出

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地...
皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地圖)

北美規模最大的彩票機構紐約州彩票(New York Lottery)宣布，居住在皇后區白石鎮(Whitestone)的李永前(Yong Qian Li，音譯)在近日喜提紐約州彩票「百萬元抽獎活動」(Million Dollar Raffle)頭獎100萬元。

據悉，李的彩券是全紐約州15張中得100萬元現金大獎的幸運彩券之一，該活動為紀念伊利運河(Erie Canal)通航200周年而舉辦的特別抽獎。彩票在2025年10月26日開獎，李永前則在近日提獎。扣除必要稅款的之後，他選擇一次性領取61萬2247元。

紐約州彩票表示，他的中獎彩券購自曼哈頓華埠格蘭街329號的「亨運食品公司」（Heng Yun Grocery Store）。該店因售出頭獎彩券，獲得了5000元獎金。

其他中得頭獎的彩券，則分別售出於布朗士、切南戈郡(Chenango)、達奇斯郡(Dutchess)、傑納西郡(Genesee)、曼哈頓、皇后區、斯克內克塔迪郡(Schenectady)、長島蘇福克郡(Suffolk)、以及威徹斯特郡(Westchester)。

紐約州彩票一直以來是北美規模最大以及最具盈利能力的彩票機構，在2024至2025財政年度為紐約州公立學校貢獻36億元。如有紐約州居民正面臨賭博成癮問題，或身邊有人需要協助，可前往NYProblemGamblingHelp.org查詢相關資源，或撥打紐約州免費及保密的求助專線HOPEline：(877)846-7369，亦可發送簡訊至「HOPENY」即467369尋求協助，簡訊可能收取標準費用。

布朗士 華埠 紐約州

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