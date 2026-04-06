紐約無證華男冒用身分詐貸購豪車再轉售 判囚30月

示意圖，非涉案車輛。（路透）

美國司法部近日宣布，在聯邦調查局(FBI )主導、康乃狄克州格林威治(Greenwich)警方與紐約市警察局(NYPD)協助的聯合調查下，一名居住於紐約皇后區的中國公民，因涉及多起豪車詐貸與身分盜竊案件，近日在康州哈特福德聯邦法院(Hartford)被判處30個月監禁。該公民在美沒有身分，在服刑期滿後將面臨聯邦移民程序。

被告鄭華春(Huachun Zheng，音譯，下同)，別名袁日(Ri Yuan)，被控利用他人個人與財務資訊，偽造或盜用身分證件，向金融機構申請汽車貸款 ，購買或租賃高價車輛後轉運至紐約轉售牟利。根據法庭文件，鄭在美國並無合法身分，並與多名共犯合作，長期從事相關詐騙活動。

案情顯示，2022年9月27日，鄭以盜用身分成功取得9萬4742.73元貸款，於格林威治一家汽車經銷商處購買了一輛2019年款保時捷Panamera。該車在詐騙曝光後即被車行追回，未及轉售。檢方指出，其同夥亦以類似手法，詐貸購買多輛豪華車。

調查亦發現，鄭與其同夥不僅涉足汽車詐騙，亦牽涉其他金融犯罪。2022年9月10日，鄭曾在紐約長島納蘇郡(Nassau County)因涉及使用假支票購買珠寶的案件被捕。當時他所駕駛的一輛瑪莎拉蒂，登記在另一名身分遭盜用的受害者名下，而該受害者的資訊亦被用於其後購買保時捷的詐騙行為。

鄭華春自2025年1月28日再次被捕後持續遭到羈押，並於2026年1月6日對一項銀行及電信詐騙共謀罪，以及一項加重身分盜竊罪認罪。聯邦法院最終判處其30個月有期徒刑。

據悉，鄭在服刑期滿後，將面臨聯邦移民程序。