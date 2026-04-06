紐約生存手冊／嚴打遮擋車牌號 最高罰500元、可停牌90天

紐約州對車牌的相關規定比許多人想像中更為嚴格，不僅規定所有經註冊車輛必須懸掛兩面車牌外，亦不得因安裝保護套或是車牌框遮擋任何數字或字母。(記者馬璿／攝影)

多數駕駛往往只有在收到罰單、被攝影機拍下違規，或因未察覺車牌被遮擋而遭警方攔查時才會注意到車牌的重要性。然而事實上，紐約州 對車牌的相關規定比許多人想像中更為嚴格，不僅規定所有經註冊車輛必須懸掛兩面車牌外，亦不得因安裝保護套或是車牌框遮擋任何數字或字母。若違規，除罰款外，嚴重者可能將面臨90天不得用車的罰則。

州長霍楚 (Kathy Hochul)於2024年3月啟動「車牌檢查行動」，在全州82次執法行動中，針對偽造、遮擋及變造車牌共開出逾4萬6000張罰單，並攔查4525輛車。

不少駕駛因使用購自經銷商或汽車用品店的配件而遭開罰。隨車附贈的車牌框，或店內看似合規的保護套，都可能在不知情的情況下導致違規。在安裝方面，車牌須水平固定、朝外顯示，並保持可從道路清楚辨識的高度。後車牌在夜間必須有照明，能於50呎外清楚辨識；即使僅是車牌燈故障，也足以成為警方攔車的依據。

紐約州法律也明確禁止任何遮蔽、扭曲或反射光線的物品影響車牌辨識，包括標榜合法的深色保護套，以及遮住註冊貼紙或州名的車牌框。相關罰款目前介於100元至500元之間；若在五年內累計三次以上違規，車輛註冊將被暫停90天。

此外，每面車牌均附有顯示到期年月的註冊貼紙，須貼於指定位置並保持完整。即使註冊仍有效，貼紙剝落或遺失仍可能構成違規。

許多新購車輛常使用紙本或臨時車牌過渡，但這類車牌同樣需依正式規範展示並保持清晰可辨。若僅將經銷商車牌置於擋風玻璃內，而未正確安裝，也可能面臨處罰。

不過，車牌違規帶來的法律風險不僅止於罰款。一旦因車牌問題被攔查，警方即具備進一步調查的法律依據，若發現其他違規情形，可能衍生更多對駕駛不利的指控。