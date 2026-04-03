我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

華人中籤奧運門票卻難買得起 隱藏費用高達24%

華男四年前法拉盛中槍翻車身亡 黑幫頭目今認罪面臨重刑

記者高雲兒╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
案發時，華裔男子吳濤在法拉盛37大道與帕森斯大道附近，坐在一輛BMW車內，突遭嫌...
案發時，華裔男子吳濤在法拉盛37大道與帕森斯大道附近，坐在一輛BMW車內，突遭嫌犯接近並開槍擊中背部。圖為嫌犯所坐車輛。(市警局提供)

曾震動法拉盛華人社區的劫車槍殺案，時隔兩年再有關鍵進展。活躍於紐約的多米尼加裔幫派「三一會」(Trinitarios)一名頭目日前在聯邦法院認罪，承認參與多起持槍劫車與槍擊案件，其中包括2022年在法拉盛導致25歲華裔男子吳濤(Tao Wu)死亡的命案。該被告預計將面臨35年至40年的監禁。

26歲的古茲曼(Amaury Guzman)本周在布碌崙聯邦法院認罪，承認其參與一連串劫車與槍擊行動。根據認罪協議，他將面臨35年至40年的監禁，聯邦法官將於今年8月18日宣判。另一名同案被告、24歲的羅傑茲(Jonathan Rodriguez)此前亦已認罪，面臨32年至40年監禁。

案件可追溯至2022年11月20日晚間。當時，華裔男子吳濤在法拉盛37大道與帕森斯大道附近，坐在一輛BMW車內，突遭嫌犯接近並開槍擊中背部。中槍後，他試圖駕車逃離現場，但行至路口時失控撞上人行道並翻車，最終送醫不治。警方當時趕抵現場時，車輛已側翻在街邊，現場一度引發居民圍觀與恐慌。

檢方指出，案發當天，古茲曼與羅傑茲等人駕駛一輛稍早在新澤西州盜取的賓士轎車進入法拉盛，專門物色豪車作為下手目標。當羅傑茲下車接近吳濤時，對方試圖駕車離開，嫌犯隨即開槍，整個過程迅速且帶有明顯的暴力搶劫意圖。

且就在案發前一天，古茲曼與另一名同夥，曾在皇后區試圖搶劫一名大麻販售者，過程中開槍擊中車內乘客頸部，所幸受害者經手術後倖存。案發後兩天，同一夥人又在牙買加莊園持槍搶劫一名男子，將其撲倒在地，奪走其汽車、手機及近1萬4000元現金。

根據當時警方與知情人士說法，該案疑涉及「黑吃黑」，即不法分子專門鎖定疑似從事毒品交易者下手，因對方通常攜帶大量現金且較少報警。吳濤生前來自上海，曾在法拉盛夜生活場所工作，其遭槍擊身亡一案在當地華人社區引發廣泛關注與不安。

聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，古茲曼與羅傑茲透過一連串武裝劫車、搶劫及槍擊行為，在社區製造恐懼與混亂，「這類無差別的暴力行徑對公共安全構成嚴重威脅」。

華人 華裔 槍擊

上一則

紐約華埠球鞋品牌1587告泰勒絲未婚夫與隊友 控商標侵權

下一則

曼達尼稱「不切實際」 與市議會預算角力劍拔弩張
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛著火屋3年涉2刑案曾爆槍擊搶劫重案

法拉盛著火屋3年涉2刑案曾爆槍擊搶劫重案
賭城華埠槍案疑雲：原僑領「受害人」被指是中國通緝犯

賭城華埠槍案疑雲：原僑領「受害人」被指是中國通緝犯
詐領疫情失業金逾80萬 黑幫成員判囚12年

詐領疫情失業金逾80萬 黑幫成員判囚12年
法拉盛地鐵推人落軌案 男認罪未遂謀殺判囚15年

法拉盛地鐵推人落軌案 男認罪未遂謀殺判囚15年

熱門新聞

圖中華裔夫婦離奇失蹤已滿一年，目前案件偵辦陷入僵局，兩名兒子因簽證原因無法返回美國，事發豪宅也面臨臨時託管。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

2026-03-30 16:25
顧客在紐約一間採用自助點餐系統的飲品店窗口以現金付款。（記者戴慈慧／攝影）

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

2026-04-05 07:18
隨著4月3日當地高中春假展開，旅遊需求增加，預料將進一步加劇混亂，也對已緊繃的TSA人力形成額外壓力。（路透）

TSA安檢今日速報…這3個機場最快10分鐘 航班仍有延誤

2026-03-31 16:05
紐約市去年推出廚餘及園藝廢棄物回收規定，要求所有食物殘渣、受汙染的紙類及庭院廢棄物，須與一般垃圾分開。(市清潔局提供)

罰款有效…廚餘回收違規開罰 紐約恢復執行

2026-04-03 16:01
美國紐約東區聯邦檢察官辦公室指出，聯邦執法人員於3月31日逮捕四名疑似藉由無證客庇護所收受賄賂與回扣的涉案人，更在調查中牽連多名政界相關人士。(記者馬璿／攝影)

紐約無證客庇護所爆貪汙4被捕 霍楚助理、議員親屬遭調查

2026-04-01 07:26
去年起MTA在數個站點試行全新閘門，隨數據證明逃票率下降，當局計畫在今年底前於20個地鐵站的所有出入口全面安裝新型閘門。(記者馬璿／攝影)

逃票減逾5-7成… MTA擴大設新型閘門 年底前完成20站

2026-03-30 07:36

超人氣

更多 >
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動