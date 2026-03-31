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布碌崙遊民所開發案抗爭有長者受傷 議員批違規施工與許可不明

記者馬璿／紐約即時報導
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31日，市議員莊文怡於現場召開記者會指出，已針對周日的事件已致信市長辦公室與市樓...
31日，市議員莊文怡於現場召開記者會指出，已針對周日的事件已致信市長辦公室與市樓宇局(DOB)，投訴違法時間施工及許可不明等問題，卻皆未獲得回覆。(記者馬璿／攝影)

3月29日，因布碌崙(布魯克林)86街2501號遊民所開發商欲進場運送相關器具，不滿的周邊民眾紛紛齊聚示威。過程中，一名華裔居民遭逮捕，三名長者受傷，其中一名七旬長輩因現場推擠傷及嘴唇、牙齒及左側身體，被送醫治療。31日，市議員莊文怡於現場召開記者會指出，已針對周日的事件已致信市長辦公室與市樓宇局(DOB)，投訴違法時間施工及許可不明等問題，卻皆未獲得回覆。與此同時，州參議員陳學理也指出其已遞交開發商違反噪音法規與安全守則的證據，樓宇局方僅表示仍在調查中。

莊文怡表示，29日的情況不應該發生，絕大多數的民眾都採和平示威的方式，但開發商違規在晚間進場，更缺乏相關協議文件，質疑為何開發商被發放許可。此外，她指出開發商提交的禁制令中提到要以「法律手段制裁」讓許多周邊民眾感到擔憂，「開發商威脅我們的移民社區，可是我們並不害怕，大家的聲音都值得被聽見。」

此外，莊文怡表示，截至目前為止該處的311投訴都並未備妥調查，她已發函至相關單位要求全面徹查該地的許可，並提出基於當晚的違規施工活動，應對此地下達全面停工令等措施，接下來也將透過律師處理禁制令相關事宜。而自莊文怡上任以來，該處的工程長期處在暫緩(Withhold)階段，遲遲未收到任何書面通知，直至市長曼達尼(Zohran Mamdani)上任後才突然獲得要推進工程的消息。

州眾議員寇頓(William Colton)幕僚賀立寧則是補充該名長者的近況，在當日晚間送醫後診斷面部與左側身體疼痛等問題，不確定是否會留下長期病根。但他也表示，在622天的抗爭、數萬份連署卻始終未被看見，比起遊民所，鋪路、教育資金、清潔道路才應該是政府的首要考量。49選區領導人謝曉瓊也再次呼籲，市府應聆聽民眾心聲，而非一昧推進卻不把居民放眼裡。

州參議員陳學理也透過聲明更新其與DOB商議內容，他指出目前與後方屋主的進場協議仍未推進，而其辦公室提交至標準上訴委員會的資料也仍在審理中。但他表示，開發商在半夜運行發電機已經違反了噪音法規，且在規定必須配戴安全帽的區域工人亦未沒戴安全帽，使用砂輪機也未做好安全和滅火措施，他已將所有搜集的影片證據寄送給樓宇局，正待調查中。

針對BSA文件他則是指出，BSA在案件審查期間具有發布停工令的權限，不過由於目前尚未行使該權力，案件預計將進入聽證程序。他亦回應表示自己反對開發商壓制社區言論的行為，即使開發商採取法律行動，自己的立場也不會改變，「我們不是反對遊民所，而是選址本身，而且在這裡蓋遊民所對無家可歸者根本沒有幫助。」

開發商承包工程團隊於31日進場施工，周邊民眾拍攝到工人並未妥善戴上安全帽的影像。...
開發商承包工程團隊於31日進場施工，周邊民眾拍攝到工人並未妥善戴上安全帽的影像。(社區民眾Amanda提供)

布魯克林 華裔 遊民

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