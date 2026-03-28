紐約皇后區「不要國王」康寧漢公園集會 約300人參與

州參議員劉醇逸（右）與聯邦眾議員孟昭文（中）出席「不要國王」集會。（記者許振輝/攝影）

全美多地28日同步舉行「不要國王」(No Kings)抗議活動，在紐約皇后區康寧漢公園(Cunningham Park)吸引約300名不同族裔背景的民眾到場。聯邦眾議員孟昭文 (Grace Meng)、州參議員劉醇逸(John Liu)及國會眾議員參選人朴永哲(Chuck Park)等人現身發言。

影片來源：許振輝

劉醇逸回顧美國建國歷史，指出約250年前，時任總統華盛頓(George Washington)曾拒絕成為國王，奠定美國非君主制的民主基礎。他批評川普總統的行為挑戰制度底線，將個人意志置於法律之上，「這也是為什麼我們今天要站出來說不」。

剛從華府返抵選區的孟昭文，則將矛頭指向國會預算與聯邦執法政策。她批評眾院共和黨優先增加移民海關執法局(ICE)經費，卻同時削減運輸安全管理局(TSA)、聯邦緊急事務管理局(FEMA)及海岸警衛隊資源，形容這樣的政策取向令人憂心。她直言川普是「想成為獨裁者的領袖」，指其政府忽視三權分立，並在地方社區製造恐懼氛圍。

朴永哲則以「這就是民主的樣子」帶動現場氣氛，與群眾齊聲高呼口號。身為移民攤販之子，他強調皇后區多元族群的團結力量，並批評現行政策對移民家庭造成衝擊。他主張應改革移民執法體系、改善醫療與托兒資源，並呼籲民眾持續組織與參與公共事務，「今天我們集會，明天我們組織，最終我們會贏」。

來美近40年的民眾劉可俊在接受採訪時說，目前的政治現狀令人感到不可思議。他表示：「我們不需要一個專制統治、為所欲為、自以為是的總統。我們需要的是由民主政治選出、真正為人民服務、能帶給大眾安居樂業環境的領袖。」劉先生說，民眾渴望的是和平的生活與社會福利，而非戰爭與社會動盪。

現場氣氛整體平和但熱烈，不少民眾手持「皇后區不需要國王」、「守護民主」等標語，也有人攜家帶眷參與。

國會眾議員參選人朴永哲（Chuck Park）手持標語參與集會。（記者許振輝/攝影）

皇后區28日舉行「不要國王」遊行與集會，現場約300人參與，不少民眾手持標語表達訴求。（記者許振輝/攝影）