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紐約再傳槍擊案 男子命喪皇后區酒吧

記者戴慈慧／紐約即時報導
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皇后區秋園Hangar 11 Burgers and Brews外觀。該店於24日凌晨發生致命槍擊案，一名29歲男子中彈身亡，警方正追緝涉案槍手。(圖取自Google Map)
皇后區秋園Hangar 11 Burgers and Brews外觀。該店於24日凌晨發生致命槍擊案，一名29歲男子中彈身亡，警方正追緝涉案槍手。(圖取自Google Map)

皇后區秋園(Kew Gardens)一間人氣漢堡酒吧24日凌晨發生致命槍擊案，一名29歲男子中彈後身亡。警方表示，案件疑與店內爭執有關，目前正全力追緝兩名涉案槍手。

案發於凌晨約1時30分，地點位於皇后區Metropolitan Avenue的Hangar 11 Burgers and Brews。警方接報後迅速趕抵現場，在店內發現一名男子倒臥血泊，左臂中槍，傷勢嚴重。急救人員隨即將其送往牙買加醫院(Jamaica Hospital Medical Center)搶救，但最終仍宣告不治。

根據初步法醫資訊，子彈從死者手臂射入後進入胸腔，擊中心臟，造成致命傷勢。

調查人員表示，槍擊發生前，酒吧內曾出現爭執情況。有附近居民指出，事發當時先聽到激烈爭吵聲，隨後便傳出數聲槍響，場面瞬間陷入混亂。不少顧客倉皇逃離，有人躲進附近店鋪或街角避險。

警方指出，涉案至少有兩名男性嫌犯，犯案時均戴著面罩。其中一人身穿藍色運動套裝，另一人則穿著粉紅色連帽上衣。兩人在開槍後迅速逃離現場，警方正透過監視器畫面與目擊證詞追查其去向。

此外，調查人員在距離案發地點約一個街區的位置發現一把疑似涉案槍械，已送交鑑識單位進行彈道與指紋分析，以確認是否與本案有直接關聯。

事發的Hangar 11 Burgers and Brews平時為當地熱門餐酒場所，深夜時段仍有不少顧客聚集。突如其來的槍擊事件震驚社區。

截至目前，警方尚未公布更多關於嫌犯身分或犯案動機的細節，也未有任何人被捕。案件仍在進一步調查中。

警方呼籲任何掌握線索的民眾與紐約市警局止罪熱線聯繫，協助早日將涉案者繩之以法。

皇后區

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